【遊日注意】鎌倉市正式實施條例　邊走邊食列為擾民行為

日本神奈川縣鎌倉市以寺廟、大佛等聞名，每年吸引超過2000萬名遊客到訪，但當地經常出現遊客邊走邊食、在危險地方拍攝等問題。市政府周一（4月1日）起實施新條例，列出邊走邊食等擾民行為，條例沒有任何罰則，但希望遊客自律，遵守禮儀。

鎌倉市著名商店街兩旁開滿食肆和紀念品店，因此路上經常人山人海，而且不少人會邊走邊吃，隨時造成垃圾或弄污店舖及其他人的情況。市政府多年來曾接獲大量有關問題的投訴，於是在3月22日通過條例，將邊行邊食列為擾民行為。

條例亦呼籲民眾在郊遊徑行走時，不要急步超前，而是向前面的人通知一聲後再慢步通過，避免對其他人構成危險。

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其實網上經常有日本網民認為鎌倉旅客過多，部份旅客更為了拍照而罔顧道路安全，有網民希望旅客能遵守最低限度的禮儀。（圖片來源：emo.459@IG）

鎌倉江之電沿線曾是人氣動漫《男兒當入樽》、電影《海街日記》等作品的取景場地，因此吸引大批遊客到這些地方「朝聖」，但當地經常出現遊人不顧危險，走在道路或路軌上拍照的危險場面，更不時有遊客出動無人機。在新條例之下，這些行為同樣遭視為擾民。

條例在周一開始實施後，邊走邊食等擾民情況仍不時出現。鎌倉市觀光課長廣川正表示，條例屬呼籲性質為主，他們考慮以多國語言貼出有關條例，希望大家可以自律，享受當地的風土人情。

（日本放送協會）