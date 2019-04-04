逾3000貓咪命喪實驗室　美農業部停止「餵貓食死貓」實驗

有人視貓隻為「主子」，希望得到牠們「寵幸」；不過卻有人為求實驗，無情地奪走動物性命，強迫可愛的小貓吃同類生肉，然後將牠們一律人道毀滅。 美國農業部（USDA）2018年遭踢爆，30多年來一直以上述的可怕實驗來研究寄生蟲弓形蟲感染，近三千多隻貓兒作實驗品犧牲。這項動物實驗引起各界大張撻伐，當局周二（2日）在壓力下，宣布不會再繼續用貓做實驗。

逾3000隻貓命喪​「貓咪屠宰場」

動物實驗一向備受爭議，民間團體「白袍浪費計畫」（White Coat Waste Project）2018年5月公開美國農業部（USDA）文件，揭發當局自1982年起，在馬里蘭州貝爾茨維爾（Beltsville）的農業研究中心，每年以多於100隻小貓做實驗。

研究人員持續餵食有弓形蟲寄生的生肉予小貓，再收集牠們的糞便樣本作研究。經過三周後，不論實驗貓隻是否健康，一律要接受安樂死，至今有逾3000隻貓命喪研究中心。

貓咪命喪實驗室：民間團體2018年踢爆美國農業部（USDA）自1982年起，一直以小貓做實驗，研究寄生蟲弓形蟲感染。（Getty Images）

「餵貓食死貓」​惹爭議

2019年3月更有媒體踢爆，農業部由中國、越南及哥倫比亞等地買來數以百計死亡貓狗，以餵食實驗室中的貓隻等動物長達10年，至2015年才停止。

事件曝光後引起民間強烈反對，民主共和兩黨議員至少60人聯署「小貓法案」（Kitten Act）要求終止有關實驗。眾議員帕內塔（Jimmy Panetta）當時表明，雖然支持科學研究，但反對當局以納稅人的錢作不符道德研究。

貓咪命喪實驗室：美國媒體踢爆，農業部由外國買來數以百計死亡貓狗，以餵食實驗室中的貓隻等動物長達10年。（法新社）

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農業部終「跪低」

農業部受壓後周二（2日）宣布，不會再以貓隻作實驗品，餘下倖存的14隻小貓將全數由農業部人員領養。

當局坦言，有些小貓在實驗結束後並無健康問題，但一般大眾都害怕受感染，而不會領養這些曾作實驗的小貓。農業部又強調一直依法嚴格管理實驗室，實驗更有助把人類弓形蟲感染病例減半。

貓咪命喪實驗室：農業部在大眾壓力下周二（2日）宣布，不會再以貓隻作實驗品，餘下倖存的14隻小貓將全數由農業部人員領養。（Getty Images）

弓形蟲或致孕婦誕畸胎

弓形蟲可感染包括人類在內的哺乳動物與鳥類。貓科動物是弓形蟲的常見宿主，主要因進食生肉後透過糞便傳播。若在懷孕期間受感染，寄生蟲可能透過胎盤對胎兒產生影響。

（綜合報道）