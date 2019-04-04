憂互聯網成中國囊中物　美前國會議長：華府需取得主導權

互聯網踏入5G時代，但其技術主要涉及華為的技術。美國共和黨重量級人物、前眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）周三（3日）發表文章，指美國急需應對由他們發明的互聯網落入中國之手。

金里奇在《霍士新聞》（Fox News）網站發表「我們必須阻止中國控制互聯網」為題的文章。他指出《華盛頓郵報》曾經報道美國官員正研究華為佔有重要地位的5G世界。金里奇形容5G的發展是第4次工業革命，並強調白宮的一貫立場是視華為對國家安全的一大威脅。

他指出，總統特朗普（Donald Trump）團隊認為5G擁有重要地位，因此堅持中國及華為缺乏控制它的誠信，這亦解釋了白宮不斷遊說世界各國阻止華為技術流入。正因如此，金里奇表示自己曾經到荷蘭進行遊說，並提議歐洲國家可以與愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、三星（Samsung）等企業聯手，自行開發可以與華為對抗的替代方案。

金里奇指出，目前的情況是繼前蘇聯發射首枚人造衛星後，美國科技史上的一大敗仗。因此他呼籲美國需要盡快行動，避免在太空科技領先地位受威脅後，在比其更重要的5G技術於未來半世紀落後於中國。他又稱，只要是相信自由的人都不應接受中國主導的互聯網世界。

（美國霍士新聞）