IKEA傢俬有得租　全球30多個地區推出服務

瑞典家具品牌宜家家居（IKEA）高層周三（3日）出席位於德國卡爾斯特（Kaarst）分店舉行的活動時表示，為了滿足越來越有環保意識和短期的顧客，公司將會在所有主要市場裏推出傢俬租借服務。IKEA準備在全球30多個地區推出此服務。

▲▲想了解時下「只在乎曾經擁有」的消費模式帶來什麼商機，請即點擊片段。▲▲

IKEA行政總裁布羅丁（Jesper Brodin）稱，推出傢俬租借服務的誘因是，許多顧客越來越經常搬屋，卻又負擔不起每次搬屋都要買新傢俬的費用；他又指，公司受到環境保護的思想影響，加上IKEA早前多個調查都顯示90%顧客已預備好改變購物行為，「你應該能擁有一個愉快的家，以及一顆良心，因此能負擔得起租借服務。」

財務總監馬埃斯圖（Juvencio Maeztu）則表示，傢俬租借服務符合3個主要的戰略目標，包括更實惠的價錢、更方便和保護地球，又指年輕人越來越期望所有東西，如從音樂到汽車都能租借。

可持續性部門主管海登馬克（Pia Heidenmark）亦透露，租借服務將為IKEA提供產品耐久性方面的洞見，然後反饋給設計師，而他們已經在努力令傢俬變得更容易拆開和移動。

（路透社）