最孤獨青蛙「羅密歐」　苦等10年約會「茱麗葉」　開枝散葉成考驗

玻利維亞一間水族館內，有一隻名為「羅密歐」（Romeo）的瑟溫卡斯水蛙（Sehuencas），由於牠品種奇特，多年來都被認為可能是世上最後一隻，科學家都擔心牠可能孤獨一生、絕子絕孫，到處為他尋找同品種的伴侶。 1月，研究人員終於在玻利維亞的森林中找到同品種的「茱麗葉」。目前茱麗葉已經住進同一水族館，與羅密歐成功約會，但他們能否誕下青蛙繼後香燈，還要觀察一段時間。

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最孤獨青蛙「羅密歐」搵到「茱麗葉」 瀕危物種有救了

羅密歐2008年已住進玻利維亞的水族館，等待牠的「茱麗葉」超過10年。

至2019年1月，一批生物學家終於在玻利維亞一個偏遠森林的瀑布內，一口氣找到5隻同品種的水蛙，其中一隻是雌性且年紀適合，成功當選「茱麗葉」。

羅密歐對茱麗葉呵護備至

專家之後為茱麗葉進行檢查，確保牠身體健康，並證實沒有染上致命傳染病蛙壺菌（chytridiomycosis）後，安排與羅密歐見面。

專家向外講述這兩隻水蛙的「情史」，指羅密歐對茱麗葉非常溫柔，除了不時跟着對方，並讓出自己的食物給茱麗葉。館方認為，羅密歐在水族館內獨自度過十年寒暑，如今終於找到伴侶，是一件好事。

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專家擔心羅密歐太老「力不從心」

但羅密歐能否與茱麗葉成功「造蛙」延續後代，目前仍是疑問。研究人員擔心羅密歐可能太老而「力不從心」，牠看來老當益壯，但目前未掌握到交配位置，因此是否成功，或需要數周或數月才有分曉。此品種的水蛙大約只有15年壽命。

除了茱麗葉外，研究人員當時也找到另外2隻雄性及2隻雌性的瑟溫卡斯水蛙，是多年來首次在野外發現牠們的蹤跡。這4隻水蛙將會與羅密歐和茱麗葉分隔，避免妨礙牠們的「好事」。

（商業內幕）