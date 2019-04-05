【返來囉】母自殺留遺書：你永遠找不到他　男童失蹤8年後重現？

2011年5月，美國一名母親帶年約6歲的兒子到處遊玩三天後，在酒店房自殺身亡。現場留下的遺書寫着：他非常安全，有人正在照顧他，但你們永遠找不到他…… 案件引起全國關注，警方在多地搜索都杳無他的音訊。這名迷一般消失的男孩叫皮岑（Timmothy Pitzen），若他性命無礙，今年已經14歲。 八年後奇蹟似乎出現，一名少年周三（3日）報案稱自己就是皮岑，多年來遭人綁架；不過，當局最新的DNA檢測卻顯示，他並非皮岑，究竟發生甚麼事？

DNA揭謊言 少年仍下落不明

美國警方周三（3日）指，在肯塔基州發現一名身上帶傷的14歲少年，該名少年聲稱自己是當年離奇失蹤的皮岑，多年來被壯漢困於酒店，當日早上逃過兩名綁匪監視後才能報案。

皮岑的家人只開心了一日，美夢就被打破。

美國聯邦調查局（FBI）周四（4日）在DNA檢測後發現，這名少年並非皮岑；《華盛頓郵報》引述警方消息指，他是23歲的俄亥俄州少年里尼（Brian Michael Rini），當局正考慮控告他報假案。

當局發聲明表示，執法部門永遠也沒有忘記皮岑，希望他有一天能與家人團聚，但「不幸的是，那一天不會是今天」。

美失蹤男童：皮岑自2011年5月11日被母親接放學後失蹤。（法新社）

家人由天堂跌落地獄

皮岑的家人多年來都相信，他有朝一日會回到大家身邊。不過今次卻將他們由天堂打落地獄，唯一值得慶幸的是，這宗新聞再次引起全國各地重新關注皮岑。

2011年5月11日，皮岑的43歲母親接他放學後帶他遊玩三天。同月14日他的母被發現在伊利諾伊州一間酒店自殺，並留下遺書稱：「皮岑非常安全，有人正在照顧他，但你們永遠找不到他。」警方曾在伊利諾州及威斯康辛州等地搜索他的下落，但遍尋不獲。

皮岑的姑姐韋斯特（Jen West）表示，大家之前已經歷過多次失望，但從好的方面看，皮岑的臉孔能出現在新聞及報紙上，希望有更多人能知道這件事。

（綜合報道）