口交的好處？　荷蘭研究：吞精或有助減低慣性流產風險

伴侶之間總有不同方式表達愛意，在最親密的時刻，有人喜歡以口交享受性愛的歡愉，但亦有人對此十分抗拒。有醫學研究發現口交為女性身體帶來好處，對此反感的人不知會否改變主意？ 荷蘭萊頓大學醫療中心（Leiden University Medical Centre）研究人員上周三（3月27日）在《生殖免疫學期刊》（Journal of Reproductive Immunology）發表報告，發現定期與男伴口交，或有效減低慣性流產的風險，相信是因為口腔接觸精液能強化準媽媽的免疫系統。

荷蘭的研究員比較234名女士的懷孕歷史和口交習慣，其中97人有慣性流產，即連續三次或以上流產。研究結果顯示，無慣性流產的女士中，有73%的人有定期進行口交的習慣，相反有慣性流產的組別中，只有57%的人定期口交。

研究員認為，口腔接觸精液能為懷孕結果帶來正面影響，意味較少進行口交與慣性流產有關聯。他們指出，精液帶有男伴的荷爾蒙和蛋白質，有助建立孕婦對男方抗原的耐受性，令準媽媽的免疫系統較小機會排斥胎兒，胎兒因而有較大機會存活。

研究樣本數量少，科學家承認未有足夠證據證明，吞下精液有助減低流產機會率，亦未能斷言口交與慣性流產有因果關係。他們期望未來對免疫異常的慣性流產婦女進行更多研究，探討口腔接觸精液是否能夠改變母體的免疫系統，增加活產機會率。

（每日郵報／太陽報）