「糖心爹哋」網招女大生　創辦人被控煽動放蕩

交友網站林林總總，要突圍而出自然要有與眾不同的噱頭。來自挪威的韋達爾（Sigurd Vedal）創辦網站Rich Meet Beautiful，標榜為「世界第一的百萬富翁交友平台」，主打糖心爹哋（sugar daddy）與糖心寶貝（sugar baby）的配對形式，為年輕女性提供「格雷的五十道色戒」（Fifty Shades of Grey）的體驗。但說穿了，它不過是援交平台。 網站在2018年於比利時一間大學校園舉行推廣活動，招募女大學生登記當「爹哋」的「寶貝」。當地檢察部門卻因此起訴網站創辦人，指控他涉嫌煽動放蕩。

網站Rich Meet Beautiful在北歐大受歡迎，公司期望在2018年底前在比利時招攬30萬人登記加入，因此同年夏季在布魯塞爾自由大學（Université Libre de Bruxelles）舉行推廣活動，招募女大學生。公司出動流動宣傳車，掛上大型海報，邀請學生「找一個糖心爹哋來改善生活方式」。

大學就此提出申訴，布魯塞爾檢察部門隨後起訴47歲的創辦人韋達爾，控以放蕩、公開煽動放蕩和違反反性別歧視法例的罪名，要求判處6個月監禁，緩刑執行，以及向韋達爾和其公司分別罰款4萬歐元（約35.3萬港元）和25萬歐元（約220萬港元）。檢察部門亦希望沒收公司的宣傳物品。

韋達爾的代表律師表示，網站Rich Meet Beautiful的目標是將特定的人匯集在一起，如那些體態優美和富裕的人，韋達爾只是代罪羔羊。

布魯塞爾自由大學發言人表示，認為網站向人傳遞信息指「你很年輕，你很漂亮，和糖心爹哋約會吧！」，形容所有人都明白網站代表的意義。大學要求網站賠償5000歐元（約4.41萬港元），轉獻予「專注於打擊性別歧視和賣淫的機構」。

▼▲網站Rich Meet Beautiful標榜以愛情、尊重、激情和智慧為根基，找到完美戀情。

（衛報）