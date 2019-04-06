汶萊旗下酒店遭社交媒體封殺　抗議反同性戀新刑法

東南亞回教國家汶萊周三（3日）起實施新刑法，同性戀者和通姦罪可被判以石刑處死。荷李活影星佐治古尼（George Clooney）等名人齊聲抗議，呼籲杯葛汶萊旗下的酒店。最近相關酒店的社交媒體帳戶亦被刪除或停用。

繼佐治古尼撰文呼籲杯葛汶萊旗下的酒店後，同志名嘴艾倫狄格勒斯（Ellen DeGeneres）亦在呼籲加入杯葛行動，並張貼汶萊旗下酒店的清單，九間酒店位於美國、英國、法國和意大利。

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 2019年4月2日

多個社交媒體最近封殺汶萊旗下酒店的帳戶。其中八間酒店的Twitter帳戶已被刪除或停用，意大利Principle de Savoia酒店的帳戶則處於「受保護」狀態，即不能查看所發布的推文。

九間酒店的Facebook帳戶則已遭全面封殺，用戶不能查看酒店的專頁。Facebook旗下的社交媒體Instagram則刪除或停用其中六間酒店的帳戶，剩下的Le Meurice、Plaza Athénée酒店和Eden酒店則將帳戶由「公開」改為「私人」。

負責管理全部九間酒店的Dorchester Collection回應有關封殺行動，指不會容忍任何形式的歧視。

汶萊酒店遭封殺：汶萊擁有九間酒店，位於美國、英國、法國和意大利。圖為意大利Principle de Savoia酒店。（Dorchester Collection）

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杯葛行動已蔓延到其他相關行業。維珍澳洲航空（Virgin Australia）早前宣布中止與汶萊皇家航空（Royal Brunei Airlines）的合作協議，旗下員工再不能以優惠價錢購買後者的機票。STA旅遊公司（STA Travel）亦決定停售汶萊皇家航空的機票。

在汶萊新刑罰下，同性戀者被判以石刑，即遭石頭投擲至死；盜竊罪行方面，新法規定初犯者可被斬去右手，再犯者可遭斬斷左腳。新法適用於佔全國三分之二人口的穆斯林。

（英國廣播公司）