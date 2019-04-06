汶萊旗下酒店遭社交媒體封殺　抗議反同性戀新刑法

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東南亞回教國家汶萊周三（3日）起實施新刑法，同性戀者和通姦罪可被判以石刑處死。荷李活影星佐治古尼（George Clooney）等名人齊聲抗議，呼籲杯葛汶萊旗下的酒店。最近相關酒店的社交媒體帳戶亦被刪除或停用。

繼佐治古尼撰文呼籲杯葛汶萊旗下的酒店後，同志名嘴艾倫狄格勒斯（Ellen DeGeneres）亦在呼籲加入杯葛行動，並張貼汶萊旗下酒店的清單，九間酒店位於美國、英國、法國和意大利。

多個社交媒體最近封殺汶萊旗下酒店的帳戶。其中八間酒店的Twitter帳戶已被刪除或停用，意大利Principle de Savoia酒店的帳戶則處於「受保護」狀態，即不能查看所發布的推文。

九間酒店的Facebook帳戶則已遭全面封殺，用戶不能查看酒店的專頁。Facebook旗下的社交媒體Instagram則刪除或停用其中六間酒店的帳戶，剩下的Le Meurice、Plaza Athénée酒店和Eden酒店則將帳戶由「公開」改為「私人」。

負責管理全部九間酒店的Dorchester Collection回應有關封殺行動，指不會容忍任何形式的歧視。

汶萊酒店遭封殺：汶萊擁有九間酒店，位於美國、英國、法國和意大利。圖為意大利Principle de Savoia酒店。（Dorchester Collection）

▼想觀看更多汶萊旗下酒店的相片，請點擊以下圖輯：

杯葛行動已蔓延到其他相關行業。維珍澳洲航空（Virgin Australia）早前宣布中止與汶萊皇家航空（Royal Brunei Airlines）的合作協議，旗下員工再不能以優惠價錢購買後者的機票。STA旅遊公司（STA Travel）亦決定停售汶萊皇家航空的機票。

在汶萊新刑罰下，同性戀者被判以石刑，即遭石頭投擲至死；盜竊罪行方面，新法規定初犯者可被斬去右手，再犯者可遭斬斷左腳。新法適用於佔全國三分之二人口的穆斯林。

抗議反同性戀新刑法　佐治古尼籲杯葛汶萊酒店業務
汶萊推新刑法　同性戀判擲石死刑　偷竊斬手腳

（英國廣播公司）

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