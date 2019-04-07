以色列大選3個關鍵詞　內塔尼亞胡輸民意仍可連任？

以色列下周二（9日）將舉行大選，掌權多年的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）若能再次連任，便會成為當地歷來任期最長的總理。 這次選舉的背後，是內塔尼亞胡的貪污案官司，他領導的政黨在民調中落後，但外界仍看好他最有可能成為下任總理。 為何內塔尼亞胡仍較高機會連任？美國在「協助」哪一方？以下是有關這次大選的3個關鍵詞，為大家介紹這次選舉。

以色列大選：59歲前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）是內塔尼亞胡的有力對手，他是政壇新手，也被譽為是新星。（Getty Images）

（一）「藍與白」

這次選舉被指是以色列歷來最緊湊的大選，挑戰內塔尼亞胡的政治聯盟，名叫「藍與白」（Blue and White）。聯盟由前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）與前財長拉皮德分別領導的政黨結成，一旦勝出，他們將根據協議，先由甘茨擔任總理，然後在兩年半後，改由拉皮德上場。

以色列議會共有120席。按媒體《新消息報》委託進行的民調預測，「藍與白」可以取得30席，比內塔尼亞胡領導的右翼執政黨利庫德（Likud）還要多出4席，可見是有力挑戰者。

「藍與白」面對的問題是政治盟友不夠多，路透社指，內塔尼亞胡若聯同其他右翼政黨，可望「翻身」，取得稍微超過半數的63席，控制國會。故此，外界仍較看好內塔尼亞胡可繼續掌權。

按制度，以色列在大選後，政黨會有42天時間籌組聯合政府。

以色列大選：內塔尼亞胡被指涉貪，有當地民眾多番示威抗議。（Getty Images）

（二）犯罪總理（Crime Minister）

內塔尼亞胡雖然獲外界看高一線，但是他的涉貪醜聞繼續伴隨左右。在野政黨的支持者，紛紛在印製海報和橫額、在汽車貼上標示，大肆宣揚內塔尼亞胡是「CRIME MINISTER」（犯罪總理）。

他遭指控涉嫌收受富商禮物、與報章老闆秘密交易等。2018年12月，以色列警方建議司法部就涉貪案檢控內塔尼亞胡，2019年3月，總檢察長表示接納警方建議，已計劃起訴這位現任總理。

內塔尼亞胡在執政黨內部的地位穩固，但若然總檢察長正式起訴他，他將需要其他政治盟友幫助，阻止在野黨再次發動舉行大選。有內塔尼亞胡的支持者甚至建議，修法讓現任總理不會遭到起訴，但這個建議在執政黨內部也相當有爭議。

3月25日，特朗普簽署文件，代表美國政府正式認可以色列對戈蘭高地之主權。到訪的以色列總理內塔尼亞胡站在特朗普身後注視（GettyImages）

（三）美國助力

美國一直是以色列的重要盟國，在這次選舉前夕，美國的角色也受到注意。3月25日，美國總統特朗普在白宮會見內塔尼亞胡，並無視多國反對，簽署具有爭議、承認以色列對戈蘭高地擁有主權的公告。

雖然特朗普指自己「並未察覺4月9日是以色列的大選之日」，但輿論已紛紛認為，特朗普的舉動等同是想幫內塔尼亞胡「助選」。

（綜合報道）