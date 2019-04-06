土耳其新機場正式開放　目標做最繁忙機場

土耳其伊斯坦堡機場（Istanbul Airport）周日（7日）正式開放，當地自周五（5日）起展開歷時約2天的大搬遷工程，航空公司紛紛轉移陣地到新機場。 這個新機場號稱有全球最大的單棟客運大樓，獨特的控制塔設計也奪得多個獎項，預計全部工程完成後，每年最高可接待2億旅客，目標是成為全球最繁忙機場。 但機場同時飽受爭議，土耳其近來經濟不景，這個高達120億美元（約937億港元），也遭批評太花錢等。

想知土耳其新機場有何特別之處，請觀看以下片段：

伊斯坦堡機場早於2018年10月29日舉行揭幕儀式，至2019年4月正式全面營運。當地機場人員自周五（5日）忙於搬遷工程，超過一萬件器材從舊機場阿塔圖克機場（Ataturk Airport）搬運至新機場。這個搬遷工程完成後，也意味阿塔圖克機場完成任務，功成身退。

新機場的主要客運大樓佔地140萬平方米，號稱全球最大的單棟客運大樓。

機場現時有兩條跑道，每年可接待9000萬人次旅客。而且機場還未完工，預計到了2023年才結束全部工程，屆時會增至6條跑道、4個航廈，每年可接待2億人次旅客。

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新機場飽受爭議

但新機場在興建期間也飽受爭議，當地近來經濟不景，貨幣里拉在過去一年大幅貶值40%，人民生活水準降低，這個造價達到120億美元（約937億港元）的新機場，遭質疑會嚴重加劇當地的財政負擔；為了興建新機場，當地又剷平了一整個森林，內有150萬棵樹，引來破壞環境的批評。

機場也出現建造工人不滿無糧出、工作環境差的爭議。有部分工人一度因為收不到薪水而罷工，也有工人投訴，在天氣大風時一樣要在高空工作，十分危險。自2015年起，工程期間有至少27名工人死亡。

（綜合報道）