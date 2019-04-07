高抗藥性「耳念珠菌」肆虐　近半患者90日內死亡

全球對抗生素的依賴愈來愈高，伴隨而來的是增加病菌的抗藥性。當中新發現的「耳念珠菌」（Candida auris）具有強大抗藥性，不但難以根治，而且近半患者會在感染後90日內死亡，加上全球多國均曾出現病例，情況不容忽視。

《紐約時報》上周六（6日）報道，一名老人2018年5月在紐約布魯克林芒特西奈醫院（Mount Sinai Hospital）接受開刀手術。他在血液測試中被發現感染「耳念珠菌」，隨即被送往深切治療部留醫，但結果於90日後死亡。

報道指，該患者住的病房滿布「耳念珠菌」，院方需要利用特製殺菌設備，甚至要移除房間部分天花和地板才能徹底消滅病菌。

耳念珠菌：培養皿中的耳念珠菌。（美國疾病控制及預防中心）

耳念珠菌是一種真菌，對免疫系統較弱的人士尤為危險。據美國疾病控制及預防中心（CDC）的資料顯示，科學家2009年在日本首次確認此病菌。患者的死亡率可高達30%至60%；對於免疫系統較差的老人和小孩，以及已住院病人而言，則可能有更高死亡率。

美國疾病控制及預防中心指出，逾九成的耳念珠菌對最少1種抗生素具抗藥性，30%則對兩種或以上抗生素具抗藥性，因此病菌難以根除。過去5年，美國、英國、西班牙、委內瑞拉、印度和巴基斯坦等地的醫院均有案例。目前CDC已將耳念珠菌列為「緊急威脅」細菌名單。

感染耳念珠菌的癥狀包括發燒、疼痛和疲勞等，一般需要測試才能驗出。所幸的是，健康人士在日常生活中感染耳念珠菌的威脅非常低。

（紐約時報）