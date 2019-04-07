日本動漫學校首辦常規「Youtuber科」　課程教授新興虛擬偶像知識

日本著名動漫學校、代代木動畫學院將在2020年4月的新學年設立13門新學科，其中「YouTuber科」最受注目。近年隨着網絡分享和直播網站盛行起來，網絡主播亦變得愈來愈多。特別日本近年開始流行名為「V-Tuber」的虛擬Youtuber，代代木動畫學院將是首間把V-Tuber相關知識融入常規課程的學校。

代代木動畫學院2020年新設13學科，介紹圖中左上方第一個就是虛擬偶像，即V-Tuber的課程實況。（代代木動畫學院）

Youtuber是指在Youtube上分享影片或直播的創作者，當然Youtuber並不僅限於Youtube上發布影片，他們可統稱為網絡主播。而隨着廣告及頻道獎勵收入增加，網絡主播成為了近年一種新興職業，受到年輕人歡迎。

至於「V-Tuber」則是日語Virtual Youtuber，即虛擬網絡主播的簡寫。自2018年起此類虛擬的Youtuber逐漸變得流行起來， 當中的表表者是在日本以外，華人圈甚至英語圈均十分有名的「絆愛」。日本的虛擬Youtuber打破了直播必須「拋頭露面」的限制，只要有出色的聲線及電腦硬件和編輯實力，亦可吸引大批粉絲。

如何有系統地打造角色 建立形象

近年Youtuber逐漸成為日本一些興趣班的課程，日本著名動漫專科學院、代代木動畫學院亦將在2020年4月新增「YouTuber科」的常規課程。兩年的課程中除會教授成為主播的必要技能、拍攝及電腦剪輯操作能力外，亦會教授學生在為自己打造角色時，如何有系統計劃地建立形象。

課程中亦會教授近年流行的V-Tuber的知識，透過V-Tuber學習各種演出和聲演等。學校發言人表示，因為近年社會愈來愈多年輕人以網絡主播為志願，因此決定開辦課程。

代代木學院2018年已在試辦每周一堂的Youtuber學習班，這次是首次把相關學科列為常規課程，而V-Tuber更是首次成為學習內容。

除Youtber科外，2020年新增的科目還包括專門籌備活動的「活動企劃科」、學習成為經理人的「藝能管理科」、學習成為輕小說或劇本作家的「劇情小說科」等。

（CareerConnect News）