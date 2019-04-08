美獨立戰爭英雄是女兒身或雙性人　研究員：他自己根本不知道

美國史密森頻道（Smithsonian Channel）周一（8日）播出的紀錄片America's Hidden Stories: The General Was Female?（暫譯：美國隱藏的故事：大將軍是女性？）中，科學家表示原來參與18世紀美國獨立戰爭的波蘭裔將軍普瓦斯基（Casimir Pulaski），其真實身分是名女性，或是同時具有男女性徵的雙性人。 普瓦斯基1745年出生於波蘭華沙，在青少年時期便因為爭取波蘭獨立而被俄羅斯通緝，後來逃往法國巴黎。他在那裏遇上美國革命的重要人物富蘭克林（Benjamin Franklin），隨後被他說服加入美國革命軍抵抗英國；據聞他還曾經救過美國首任總統華盛頓（George Washington）一命。他在1779年於薩凡納圍城戰（The Siege of Savannah）中身受重傷而亡，終年34歲。

普瓦斯基的遺骨一直被埋藏在喬治亞州的一座紀念碑下，直到20年前拆除時，研究人員才有機會鑑定他的遺骨，而那時他們就懷疑他其實是名女性或雙性人。

當時亞利桑那州立大學（Arizona State University）法醫人類學家默布斯（Charles Merbs）與喬治亞大學（University of Georgia）的體質人類學家伯恩斯（Karen Burns）一起負責鑑定他的遺骨；默布斯說，那時伯恩斯告訴他「進去之後，千萬不要尖叫着走出來。你小心及全面地研究它後，我們再坐下好好討論。我走出去並立即看到她所說的，那骸骨極像是女性的。」

他們為證實這副骸骨屬於普瓦斯基，先對比骨頭上的傷痕跟歷史中普拉斯基的傷是否一致，又測試骨骼的DNA與其女性親人的遺體是否匹配，然而20年前的技術並未夠先進，因此二人的發現只是被歸類為「意見」。直到2018年，3位來自亞利桑那州立大學的研究人員決定利用新技術重新驗證，終於發現這副骨骼的粒線體DNA（mitochondrial DNA）和普瓦斯基的後人相符。

聯合國表示，全世界有1.7%的人天生具有雙性人特徵。默布斯說，普瓦斯基可能終其一生都沒發現這件事，因為他一直被當成是男性般養育成人，不可能認為自己是女性或雙性人，「回到那個時代，他們根本不知道，只覺得身體出了點問題。」

（綜合報道）