【AV王國缺性經驗】日本四分一人40歲前仍是處　全因當地男人……

說起日本，除了動漫，AV及寫真等性產業都陪伴不少少男少女成長。然而，這島國的卻面臨「性愛缺乏」的問題，近四分之一18至39歲人未有過性經驗，這種情況更在近十年有上升趨勢。 理論上，現今社會對「談情說性」的風氣已較過去開放；科技進步亦令人們更易發展感情，為何這群日本新世代會缺乏性經驗？研究指他們是身不由己，但問題又出在哪？

本港前立法會議員游蕙禎曾說港人因土地問題嚴峻想做愛也找不到房間，這番「扑嘢論」引起不少年輕人共鳴。所謂「家家有本難唸的經」，日本年輕人「性缺乏」（這裏指無「性經驗」，而非無「性生活」）的問題近年引起關注，研究發現這可能與「工作」及「金錢」有關。

日本人缺性經驗：日本性產業發展蓬勃，但《BMC醫學》期刊周一（8日）一份研究顯示，日本約有四分之一的18至39歲人並無性經驗。(Getty Images)

四分一年輕人無性經驗

日本及瑞典研究人員周一（8日）在《BMC醫學》期刊發表報告，發現截至2015年，日本18至39歲的人口中，約有四分之一的人並無性經驗。另一方面，美國有線新聞網絡（CNN）引述數據指出，英國、美國及澳洲等西方國家，在30歲左右缺乏性經驗的人僅介乎1％到5％。

研究又發現缺乏性經驗的人口比例在近十多年正在上升，沒有性經驗的女性由1992年的21.7％，上升到2015年24.6%；男性方面的變化更大，比例由1992年的20％，上升到2015年的25.8％。

日本人缺性經驗：研究人員表示，年輕人缺乏性經驗的原因，與男性工作及收入不穩定有關。（Getty Images）

一字記之曰：錢！

研究發現，雖然缺乏性經驗的情況隨年齡漸長而減少，但較年長的35至39歲人口中，「性缺乏」的情況由1992年的4.0％，增加至2015年的8.9％；同一年齡組的男性更由5.5％飆升到9.5％。

研究人員解釋，男性缺乏性經驗可能是非自願，並與他們不穩定的工作及收入有關。這意味收入及工作較差的男性，較難得到性經驗。

日本人缺性經驗：研究人員解釋，工作及收入不穩的男性，較難得到性經驗。（Getty Images）

「性缺乏」或影響生育率

缺乏性經驗人口比例上升，與低生育率及人口老化等社會問題關係千絲萬縷。研究團隊表示，需要進一步研究，分析導致「性缺乏」的原因，以及對公共衛生和人口的影響。

日本少子化及老齡化問題嚴重，2016年的數據顯示，65 歲以上人口佔總人口的比率為26.7%；而2015年的平均女性生育率只有1.45名孩子。

（綜合報道）