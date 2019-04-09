迎接新年號「令和」　日本公布新鈔票設計

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繼「令和」新年號公布後，日本政府再公布新鈔票設計。日本政府周二（9日）公布新1000、5000及10000日圓的鈔票模樣，鈔票上用以紀念的歷史人物肖像亦會更變，意味思想家福澤諭吉不再是1萬日圓的代表。新鈔預定2024年上半年發行。

1萬日圓的肖像由福澤諭吉更換成澀澤榮一，意味日後日本人不能再用諭吉作為一萬日圓的代名詞。（朝日電視）

這次是自2004年以來，政府首次公布新鈔票，同時是自1984年以來，首次更換1萬日圓鈔票的肖像。新鈔票的肖像人物將更換成北里柴三郎、津田梅子及澀澤榮一。

日本新鈔紀念人物

鈔票面額 人物肖像 簡歷
1000日圓 北里柴三郎

著名日本醫學及細菌學家，成功發現破傷風、腺鼠疫菌，並確立血清治療法，是日本醫師會創始人兼初代會長。
5000日圓 津田梅子

明智時代的著名教育家，曾赴美國留學，回國後致力推動女性學述教育，創立津田塾大学，是日本女性教育的先驅。
10000日圓 澀澤榮一

經歷明治、大正至昭和三代的實業家，設立第一國立銀行，東京證券交易所等，是帶領日本走向近代的日本資本主義之父。

新鈔票同時加強了防偽造等各種技術，預定在2024年上半年起陸續發行。至於用作紀念的2000日圓鈔票則不會更換設計。

更新500日圓防偽

政府同時更新了500日圓硬幣的製造材料，用上新的防偽識別。新500日圓預計會在2021年上半年起陸續發行。

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（日本放送協會）

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