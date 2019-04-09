美國99歲老婦屍體捐予解剖研究後　才揭體內多個器官位置異常

美國俄勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）奧勒岡州衞生科技大學（Oregon Health and Science University）26歲醫科男學生尼爾森（Warren Nielsen）與4名同學2018年3月在學校的解剖實驗室，對死於自然原因的99歲老婦本特利（Rose Marie Bentley）屍體進行解剖研究，竟發現她體內多個器官的位置異常，才知道她患有罕見的「有左心的器官轉位」（situs inversus with levocardia）疾病。

尼爾森當日上課要打開屍體的胸腔去檢查心臟，他憶述表示，「她的心臟缺少一條大靜脈，正常來說它應該在右邊。」這發現令他感到不知所措，於是向教授求助，「下腔靜脈（inferior vena cava）在哪裏？我們找不到它嗎？我們是否瘋了？」

尼爾森稱，那時教授聽後大翻白眼，就像在說「這些學生怎會找不到這條大血管呢？」。當他們過來之後，實驗室裏開始議論紛紛，而教授就像在發現什麼後說「我的天！這完全相反！」

本來大靜脈應該在人體脊柱的右邊，但本特利的卻在左邊，臨床解剖學助理教授沃克（Cameron Walker）說，「她的靜脈穿過橫隔膜，沿着胸椎向上繞過主動脈弓（aortic arch），然後進入心臟右邊」；沃克又說，「我想找到另一個與她相似的人，機率可能僅有5000萬分之一。老實說，我不認為我們任何一人能忘記這件事。」

除了靜脈，他們還發現本特利的胃部、肝臟及脾臟等左右位置相反；通常右肺會有3塊肺葉，但她的只有兩塊， 而右心房則是正常大小的兩倍。

沃克解釋，「有左心的器官轉位」狀況發生得很早，很可能是懷孕的第30至45天，詳細原因不得而知。每2.2萬名嬰兒中僅有一名會出現這種情況，而這通常會伴隨着嚴重的先天性心臟病，只有5%至13%的患者能活超過5歲，但本特利卻是少數患有此病而沒有心臟缺陷的人，沃克指「這幾乎可以肯定是使她長壽的主要因素。」

（綜合報道）