日本獸父強姦女兒　法庭以事主「非無法抵抗」為由判無罪惹爭議

日本法庭近日出現一椿匪夷所思的判決，一名男子被控強姦親生女兒，但因女兒「並非無法反抗」，男子被判無罪。判決引起當地一陣哄動。

因無法認定事主「無法抵抗」，因此強姦罪名不成立。（朝日電視）

案件發生在2017年，一名男子被控在酒店或公司內，強迫自己19歲的親生女兒與其性交，被控「準強姦罪」。案件在名古屋地區分區法院開審，求刑10年。

根據日本法例，「準強姦罪」適用以暴力或威嚇手段，剝奪事主意志以進行性交。案情指該男子以不繳女兒學費等理由，施以長期虐待致使女兒無法反抗。

確認性交但因「無法反抗」故非強姦

不過判決令人詫異的是，因法官指出難以判斷父女屬於不可抵抗的從屬關係，且因女兒一度與弟弟求助，不認為處於心理上明顯無法抵抗的狀態。因此不屬於準強姦罪中的「事主無法抵抗」關鍵，法庭最終宣判被告男子無罪。

判決引起一陣哄動，因為這等同宣示家庭性暴力可以因「親屬子女非從屬關係」，或「事主非無法抵抗」的理由判處無罪。不少網友以至電視台的評論員都對法官的裁決無法理解，檢控官已表明會上訴。

日本法律只保護未成年子女

人權法律專家寺町東子表示，日本在對待事主成年或未成年的性暴力罪行上有明顯差別，不論未成年（18或以下）事主有否同意，犯行者有否使用脅迫手段都會構成犯罪；但對待成年人（18歲或以上）事主，則必須考慮事主有否同意（有否抵抗），若無抵抗，犯行者則不會構成犯罪。

「因事件的女兒是19歲，所以不適用於未成年以下處理。而若事主被侵犯時容忍犯罪者行為，會被法庭認為是『放棄抵抗』。」寺町指出日本的法律造成對已成年女子面對家庭性暴力的漏洞。

同樣在處理未成年案件時，也因同樣理由會出現令人詫異的情況。如日本2018年11月，京都有一名未成年少女自拍裸照在網上兜售，結果5名購買裸照的男子被捕，該自拍裸照的少女卻因沒罪可告沒被處分。

（綜合報道）