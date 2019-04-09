水土流失令泰國寺廟變「孤島」　住持不肯離去

泰國曼谷以南小漁村沙沐欽村（Samut Chin）有一座孤立在泰國灣（Gulf of Thailand）近岸水域的寺廟，更成為人們自拍熱門景點；寺廟周圍土地由於氣候變遷、工業化農業和急速都市化，沒有紅樹林抓住泥土，導致海水侵蝕土地的問題日益嚴重。寺廟僅靠一條小橋與陸地連接。 在附近的居民亦多已遷往內陸重建家園的情況下，51歲的寺廟住持松努耶（Somnuek Atipanyo）堅持留守這座被海水環繞的「漂浮廟宇」。他說：「如我們搬走，人們便不會知道這裏有一座寺廟。」

這座位於泰國北欖府的寺廟座落泰國灣岸邊，受到海平面上升和海岸線退縮的威脅。松努耶說水位自30年起開始上升，人們木製的房屋逐漸被淹，只好遷往數百米外的內陸地區重建家園。

沙沐欽村沿岸土地過去有廣闊繁茂的紅樹林所保護，它們的根部抓住泥土，可防止海水侵蝕土地。但人們為建立養蝦場、鹽田、新屋和酒店等等的設施，將它們砍伐掉。

來自泰國多處的義工為重建樹林生態系統，紛紛參與曼谷市政府2016年發起的植樹行動，其中就包括沙沐欽村這座寺廟附近一帶工作。主持行動的沃森（Wason Ditsuwan）說，他們迄今已在國內各地重新種植近84英畝（約34萬平方米）的紅樹林。

（綜合報道）