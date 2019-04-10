【新聞教室】全球規模最大　印度大選不止燒錢　還要用生命投票？

印度大選周四（11日）起正式展開，至5月19日結束，選票會在5月23日起點算。全國逾9億選民會在7個階段的選舉中，選出國會543席的國會議員。 印度幅員遼闊，政府在安排選民投票方面費盡心思，甚至動用大象作為交通工具。此外由於選舉規例所限，有票站會設於令人意想不到的地方，令選民還要冒上危及性命的風險。 究竟印度選舉和其他國家有何不同？本文整理資訊，助讀者了解這個全球規模最大選舉。

世上最大規模選舉

印度大選是世界上最大規模的選舉。英國雜誌《經濟學人》（Economist）曾形容，這是「一隻笨重的大象在史詩般的旅途中艱苦跋涉」。

2019年選舉預料超過9億選民參與投票，包括約1500萬名18至19歲的「首投族」（首次擁有選舉權的選民），他們將選出國會下議院543席議員。

印度的選民人數比歐洲及澳洲加起來更多，他們也是熱衷投票的公民，2014年的選舉投票率高逾66%。

歷時超過一個月

2019年印度大選分7個階段進行，分別於4月11日、18日、23日和29日，以及5月6日、12日和19日舉行。結果會在5月23日公布。印度史上首屆大選於1951至1952年舉行，當年耗時3個月才完成。

印度大選：印度大選4月11日起正式展開，至5月19日結束。一名支持總統莫迪的國民3月28日在選舉集會期間拿着他的面具高呼口號。（美聯社）

料耗資約780億港元

印度媒體研究中心（Centre for Media）估計，各黨派和候選人在2014年的選舉中，花費約50億美元（約390億港元）。美國卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員兼主任Milan Vaishnav認為，2019年選舉花費的總體支出或增加一倍。

女選民取向影響選情

印度近幾次的選舉，投票性別差距一直在收窄。在2014年選舉中，女選民投票率有65.3%，男選民則為67.1%。

2012年至2018年期間，印度舉行20多次地方選舉，在三分之二的邦當中，女性投票率均高於男性。不少政黨已視女性選民為重點拉票對象，料2019年大選可能會首次出現女選民多於男性的情況。

印度大選：印度大選4月11日起正式展開，至5月19日結束。選舉委員會為選民提供直升機、船隻，甚至大象前往票站。圖為一名象夫4月7在卡齊蘭加國家公園（Kaziranga national park）附近的高速公路上騎象。（美聯社）

搭上性命的一票？

印度選舉委員會在該國設置約100萬個投票站，比上次選舉多出10%。

選舉指引規定，選民不應距離投票站超過2公里。因此，一些偏遠地區都會開設票站。選舉委員會2009年大選時派人前往古吉拉特邦（Gujarat state）西部，在不時有獅子出沒的吉爾森林（Gir forest）專門為一名選民開設票站。

2014年大選時，政府為方便選民前往票站，出動近500萬政府官員和安全部隊成員，提供乘搭直升機、船隻，甚至大象等護送選民往返。

候選人「奇招」搶票

印度各個政黨為求「打低」對手不擇手段，各出奇招，例如改和對手相同的名字來混淆視聽。國民大會黨（National Congress）主拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）就將面臨這個問題。

2019大選中，他的競爭對手包括無黨派候選者K.E. Rahul Gandhi和鮮為人知的KM Shivprasad Gandhi等。這種情況並非首次出現，2014年選舉期間就曾發生逾10名相同名字的候選人爭奪一個議席的情況。

（綜合報道）