澳洲營養學家：強忍不放屁　氣體最後很可能從口而出

澳洲紐卡素大學（University of Newcastle）營養學教授科林斯（Clare Collins）最近表示，如果強忍不放屁，氣體最後很可能會從口中出來，甚至會導致腹脹（abdominal distension）及腸道發炎。

科林斯說，「有些氣體會被重新吸收至循環系統中，最後從你的呼吸中排出。另外如果忍得太久，那代表腸內的氣體會一直累積，最後會以你無法控制的屁來排出體外」；除此之外，一直忍屁還可能導致「憩室炎」（diverticulitis），嚴重的時候會導致腸穿孔、糞便外滲，不過這還需要研究證明，可惜有關放屁的研究難以進行，因為找到自願接受測試的人並不容易。

報道指，近期的一項研究發現，一般人在24小時內大約會放屁8次，通常吃完一頓大餐後次數會增加，而晚上則會較少放屁；另外有研究發現，屁會有臭味是因為含硫氣體所引起。

科林斯又解釋，其實屁有很多種來源，「可以是吞下的空氣，或是小腸內當胃酸混合食物中的碳酸氫鹽（bicarbonate）而產生，又或是大腸內的細菌所生成」；而那些搭飛機的人，由於機艙內氣壓比地面低，因此會更容易產生脹氣感和放屁。

（綜合報道）