澳洲這地帶有專屬時區　官方沒承認iPhone也不自動調整

澳洲地方大，一個國家有多個時區，但原來在官方設定的時區外，當地更有一片沙漠地帶擁有自己的專屬時區。 澳洲廣播公司周二（9日）報道，這個「中央西部時區」（Central Western Time Zone）沒有官方承認，故此iPhone也不會自動調整，很多旅客經過時，都因此感到困惑。

當地一條名為「寂寞公路」（Eyre Highway）的東西向高速公路，既跨越西澳洲時區、南澳洲時區，在公路中間一段約340公里闊的沙漠地帶，更會出現「中央西部時區」，司機在駛經時，可以看到提醒他們把手錶和手機調快或調慢45分鐘的告示牌，很多人感到困惑。

在當地的科克爾比迪（Cocklebiddy）、馬都拉（Madura）、尤克拉（Eucla）和Border Village等小鎮，路邊旅館都是使用「中央西部時區」。Border Village一間路邊旅館更會擺設3個時鐘，以提醒旅客各時區的時間。

TIL that we have an Australia/Eucla time zone (UTC+08:45). It’s not “official”, but it’s popular enough to have signage. pic.twitter.com/lC5U2MDOOJ — Delan Azabani (@dazabani) January 2, 2017

為何會有非官方的特別時區？

當地一間旅館老闆稱，原來這做法已有超過50年歷史。

尤克拉（Eucla）小鎮警局負責人張伯倫（Russel Chamberlain）解釋，背後與商業因素有關。這些地方都位處西澳洲與南澳洲的邊緣地帶，張伯倫稱，當地的商家經常跟南澳洲的塞杜納（Ceduna）與阿德萊德（Adelaide）的企業來往，希望能夠把時區調整，靠近南澳洲時區，以方便交易。他又指「每1000公里，你就會少了或多了約20分鐘的日光時間。」

旅客：很困惑

但不少旅客在當地商店買東西時，當看到牆上的時鐘，都難免感到困惑。科克爾比迪（Cocklebiddy）小鎮旅館老闆派克（Brian Pike）指，他對旅客的困惑已經感到習慣，又指他最關心的事，就是要確保旅客不會搞錯附近餐廳的關門時間。