英國人搞錯一事件　1年棄丟7.2億顆雞蛋

英國周二（9日）公布的一項調查顯示，英國人對「最佳食用日期」（best before date）太警惕，一年便丟掉7.2億顆雞蛋，是10年前的接近3倍。被棄置的雞蛋價值達1.39億英鎊。然而研究人員指出，雞蛋即使過了「最佳食用日期」一段長時間，還是可供安全食用的。

英國蛋商協會（British Egg Industry Council）的統計數字指出，該國2018年售出72億顆雞蛋，較前1年增加4%。研製應對浪費食物應用程式Too Good To Go的公司，在周二發布調查結果，指英國人2018年把其中7.2億雞蛋丟進垃圾桶。2008年，英國人則丟棄2.41億顆雞蛋。

調查結果顯示，29%英國人丟掉雞蛋的原因，是因它們已過「最佳食用日期」。歐盟規定，雞蛋「最佳食用日期」必須定在它出產後28天。事實上，雞蛋通常在「最佳食用日期」後過了一段時間也是可供食用，而且是安全的。

報道指出，食物的「最佳食用日期」與「此日期前食用」（use by date）有很大分別，「最佳食用日期」即是指在這個日期之前，食物維持在最佳質素，而「此日期前食用」則是指出，如用家在這日期後進食食物，可能有安全風險。

雞蛋可存放冰格 20%英國人不知道

Too Good To Go共同創辦人克拉米（Jamie Crummie）表示：「如你曾因盒上標籤的日期而丟掉雞蛋，你可能浪費了完全沒有問題的食物。浪費食物是一相當嚴重的問題，全球生產出來的食物當中，有三分之一被浪費掉。人們只要做一點小改變，便可帶來莫大改善。」

調查還發現，20%的人不知道雞蛋可放入雪櫃冰格保存，此外只有23%英國人知道用水測量雞蛋是否已變壞的方法。

這種測試方法是：將蛋放進一碗冷水中，如它沉在碗底躺平，代表它非常新鮮。若它有一端沉在碗底，但仍泡在水中，顯示它不怎麼新鮮，但仍可供食用。但若它浮在水面上，便是告訴用家最好不要吃，這是因為它放久了，裏面的氣室變大，導致雞蛋會漂浮起來。

（綜合報道）