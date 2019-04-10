【屎，全部都係屎】「黃金」禁忌不再　Poo Poo融入流行文化

提起「屎」這個字，大家可能會聯想到每天到廁所的「例行公事」，又或者是張學友在電影《旺角卡門》的經典對白「食屎啦你」（亦是不少網民的惡搞潛力圖之一）。事實上，近年來出現不少與屎有關的產品：emoji、電影角色、甚至有專屬博物館！到底人類如何視這種排泄物由禁忌，變成現在的「吸金」工具？

首先請看看以下這句醫學英語：

"Did you move your bowels yesterday？"

「便」民措施

簡單地直譯，就是問「昨天你的腸子有沒有動？」，即是「昨天你大便了沒有？」。整個短句都沒有提及「屎」一字，表達方面顯得較為含蓄，亦不會令病人感到尷尬。不過這個情況或出現巨大變化，皆因英國國民保健制度（NHS）在2月公布的100個形容病況的建議用字用，「poo」榜上有名，該部門認為，即使有民眾可能對這個字覺得反感，但為知識水平較低的人們診症時，醫護人員以「poo」解釋或更易於理解。

《衰仔樂園》的「屎路寶」（Mr Hankey）在第一季登場，因其令人討好的外形而大受歡迎。（IMDB圖片）

Mr. Hankey the Christmas Poo, #Jupiter - @NASAJuno Perijove 15 - https://t.co/4d0i9qz59n pic.twitter.com/GsBTKletwz — Kevin M. Gill (@kevinmgill) 2019年1月13日

以搞笑挑戰禁忌

除了「屎」／「Shit」（或等同字眼）的文字外，它亦以不同視覺模式出現，例如日本經典動畫《IQ博士》的「粉紅屎屎」、美國長壽卡通《衰仔樂園》的屎路寶（Mr Hankey），又或者是《Emoji大冒險》（The Emoji Movie）的「兩舊屎」，連2月舉行的影壇盛事－奧斯卡頒獎禮（The Academy Awards）的紀念品包內都有一個屎形廁所泵……這都代表了「屎」已經融入流行文化。

澳洲墨爾本大學心理學教授、《洗手間心理學》（Psychology in the Bathroom）作者哈斯拉姆（Nick Haslam）為此現象解畫。他表示，人們傳統上都視屎為污穢，因此經常會封殺有關內容，並不想提及和視為禁忌。不過現代人喜歡以嬉笑怒罵形式挑戰禁忌，因而造型討好的「屎」產品就在市場大行其道，而且不愁沒有銷路。

「有金執」

剛才提過《衰仔樂園》的「屎路寶」，其影響力不只是停留在電視畫面內，美國太空總署（NASA）工程師吉爾（Kevin M Gill）1月在觀測木星時，發現該處的暴風帶猶如「屎路寶」，結果這件事獲傳媒廣泛報道，《赫芬頓郵報》（Huffpost）更以「NASA在木星發現屎路寶」為標題，成為一時熱話。

美國玩具龍頭美泰（Mattel）早前推出一款名為「Flushin' Frenzy」的玩具，玩法像平時用廁所泵通渠，但水箱的孔會彈出一個玩具屎，大家需要鬥快奪得取勝。該玩具屎的造型是否受「屎路寶」影響不得而知，但玩家就不一定是兒童，或者是當年《衰仔樂園》的觀眾童心未泯也說不定。順帶一提，英國《衛報》（Guardian）引用一份2017年的研究報告顯示，以「大細路」（kidult）的對象的玩具市場的每年利潤大約為3億英鎊，當中每11件售出的產品中，就有1件是大人買給自己玩。

《便便博物館》位於日本橫濱，它在3月中開幕，其色彩繽紛的設施反映了當今社會對於「屎」不再完全是禁忌。（UNKO Museum網站截圖）

便便博物館

復活節長假期臨近，家長如果因為「土地問題」不想買玩具，但又想過一個有意義的假期，或者可以到日本橫濱參觀「便便博物館」（Unko Museum），透過色彩繽紛的擺設和藝術了解「屎」，而且可遠觀亦可褻玩。如果嫌太幼稚，或擔心當地麻疹疫情，大家可以考慮暑假到英國懷特島（Isle of Wight）的國家大便博物館（National Poo Museum），館內展品當然全部都是屎的標本－總之為大家上了一堂寶貴的自然課。

無論如何，「屎文化」已經無處不在。Google趨勢（Google Trends）的數字顯示，「屎」在2018年8月的Google流行程度更遠勝樂壇天后Beyoncé！但要民眾完全打破禁忌，始終仍需時間。像國家大便博物館負責人羅拔茨（Daniel Roberts）認為，只要吸引到如英女王、教宗、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及英國著名生物學家兼節目主持大衛愛登堡（David Attenborough）等人向博物館捐款，憂慮或可一掃而空。

（衛報）