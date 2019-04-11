【黑洞首張照片】大小和形狀印證愛因斯坦廣義相對論

人類首張黑洞相片周三（10日）晚上揭曉，包括台北、東京等6個城市同步直播記者會。 科學家表示，黑洞呈圓形，中央是一個陰影，外圍有一個光環，證實著名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）廣義相對論的預言。

黑洞首張照片：科學家在記者會上公布首張黑洞照片。（Event Horizon Telescope Facebook）

「事件視界望遠鏡」（EHT）計劃由全球約200名科學家聯手合作，把各地天文望遠鏡連接組合，以建造一個超巨型的望遠鏡虛擬網絡，為黑洞「拍照」。

這個黑洞位處M87星系，距離地球5000多萬光年，質量達到太陽的65億倍。相片中，黑洞中心區域是一個陰影，外面則有一個發亮圓環。

有份參與項目的亞利桑那大學（University of Arizona）天體物理學家普薩爾季（Dimitrios Psaltis）表示：「黑洞的大小和形狀與愛因斯坦廣義相對論的預言完全相符，使我們對這個有百年歷史的理論更有信心。」

夏威夷東亞天文台（East Asian Observatory）副主任登普西（Jessica Dempsey）指，照片中的黑洞是圓形的，其中一邊的光看起來比較亮，只是因為那些光線向地球方向移動；根據愛因斯坦廣義相對論，黑洞的形狀是對稱的，與照片吻合。

愛因斯坦在1915年發表廣義相對論，在時間流易、空間幾何、光的傳播等問題上對後世有重大啟發。（Getty'）

（綜合報道）