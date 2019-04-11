日本16歲男生私製炸藥被捕　據報曾嘗試家中提鍊鈾販賣

日本一名16歲高中男生涉嫌私下製造高性能炸藥被捕後，警方再發現該男生曾私下提鍊鈾，並放到網上拍賣。據男生聲稱他只是為確認製造方法，無意傷人。

日本一名16歲高中生涉嫌自製炸藥及提鍊純鈾被捕，警方正調查他是如何可以在家中成功製作和提鍊鈾。（網絡圖片）

日本傳媒報道，東京一名16歲高中男生因涉嫌私下製造「赤藓糖四硝酸酯」（ETN）炸藥，周一（8日）被警方以違反「火藥類取締法」提出控告。案情指男生在2018年透過網上學習製造炸藥知識，購買原材料在家中自製ETN。

ETN是一種性質類似「季戊四醇四硝酸酯」，即PETN的烈性炸藥。警方在男生家中找到了約2.4克的ETN，但沒有使用過的痕跡。

私下提錬金屬鈾在網上販賣

警方其後發現，該男生在2017年更曾私下提錬金屬鈾。警方消息透露指該男生曾在2017年11月在網上拍賣數支黃色的結晶體，聲稱是「99.9%提純鈾」。鈾是一種含放射性的金屬，大量使用於核能發電，經提鍊後更可用於核武。

據悉男生在網上購買了金屬鈾後，在家中私下提鍊，放到網上販賣。

男生聲稱他只是為確認製造方法，製造炸藥及提鍊鈾均無意傷人。警方亦暫時無發現該男生與恐怖組織等有聯繫，或受恐怖主義思想影響等。

（朝日新聞）