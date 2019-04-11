菲律賓洞穴發現古人類骨頭化石　為前所未見新物種

英國《自然》期刊（Nature）周三（10日）發表一項新的考古研究指，在菲律賓呂宋島（Luzon）卡勞洞穴（Callao Cave）中所發現的古代骨骼和牙齒化石，使科學家發現一個前所未見的新物種「呂宋古人類」（Homo Luzonensis）。 報道指，那些化石屬於兩名成年人和一個孩子，他們生活在5萬至6.7萬年前，而這代表呂宋古人類其實與尼安德特人（Neanderthals）、丹尼索瓦人（Denisovans）、智人（Homo sapiens）及體型細小的佛羅勒斯人（Homo floresiensis）活在同一時代；與其他已滅絕的人種一樣，呂宋古人類並非人類的祖先，而是比較像人類的近親。

考古學家早在2007年於這個洞穴裏發現一塊單足骨頭，並相信其年代可以追溯回6.7萬年前；後來在2011年和2015年的考古挖掘中，研究人員又在洞穴的同一層發現多12塊手骨和腳骨，還有一部分股骨和牙齒。由於這新物種是在呂宋島上被發現的，因此研究人員將其命名為「呂宋古人類」，亦是目前在菲律賓所發現最早的人類遺骸。

呂宋古人類與其他人種並不相同，其中主要的差別在於他們擁有明顯不同的前臼齒，他們的7顆前臼齒和臼齒比起其他人種要小且簡化，雖然有些特徵和直立人（Homo erectus）及智人相似，但牙齒和上下顎的組合方式卻非常不同。

另外呂宋古人類的兩個手骨和三個腳骨結構亦非常獨特，與全世界最著名古人類露西（Lucy），即南方古猿人屬阿法種（Australopithecus afarensis，簡稱阿法南方古猿）相似；而他們的手指骨則和阿法南方古猿及其他早期人種相似，手指骨和腳趾骨彎曲，顯示攀爬對他們的生活方法和生存非常重要。

研究的作者、法國巴黎國家自然歷史博物館（National Museum of Natural History）古人類學家德特魯特（Florent Détroit）對此表示，「如果你逐一研究他的每個特徵，你會在一個或幾個其他人種中發現相似的地方。但如果你把所有特徵綜合來看，那他又與其他人種都不相似，而這就表明，他們屬於一個新的物種。」

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（綜合報道）