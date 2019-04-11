【黑洞首張照片】從一張照片學會四件重要事情　人類的里程碑

人類首張黑洞相片周三（10日）晚上揭曉，為人類揭示了黑洞在宇宙的真實形態。雖然照片中顯示的僅是一片黑暗中的一個紅色的圓形，但這個發現告訴了我們四個重要的事，同時是一個里程牌。

人類首張黑洞的照片，呈現的雖然只是黑色背景的一個橙紅色圓形，但透露的訊息非常重大。（路透社）

第一：有圖有真相

科學家很早就描述着黑洞可能存在，但因黑洞只能間接觀察而無法直接「看見」，黑洞嚴格來說仍只是一種推論的「假設」。因此黑洞的模型過去只能藉算式模擬出來，並透過天文觀察中指出它們可能存在的位置。

因此這張照片的意義重大，它直接告訴大家「黑洞真實存在」，並推翻了所有黑洞懷疑論，為建構基礎黑洞學奠下里程牌。

人類至今對黑洞的描繪是基於理論構想出來的幻想圖，這次公布的照片終於令人類成功看見黑洞的真實姿態，意外地與過去人類的猜想未有太大出入。（路透社）

第二：愛因斯坦的理論正確

今天的黑洞理論（或黑洞本身）來自愛因斯坦的廣義相對論。根據廣義相對論，當宇宙一個質量相當大的恆星在燃燒殆盡後，會發生重力塌縮形成黑洞。在廣義相對論中黑洞周邊會出現獨特光芒，在三維視角下會呈圓形的形狀。

美國亞利桑那大學一隊研究小組1月曾提交一份研究報告，提供1.2萬個黑洞形狀「若與愛因斯坦的廣義相對論不同時」的各種可能。但這次的照片拍攝出來的黑洞形狀，正是廣義相對論下才會出現的形態。這次照片如同宣告愛因斯坦的理論正確。

▼廣義相對論下黑洞的模樣

第三：黑洞力量可以非常強大

此次發現的黑洞位於距離太陽系5000萬光年的M87星系，據估算黑洞的質量是太陽的65億倍，「事件視界」伸延的長度比整個太陽系要大。

荷蘭阿姆斯特丹大學物理學教授馬爾科夫（Sera Markoff）表示，這黑洞把鄰近星體化成能量的效率比恆星自身核融合的要高出100倍：「這黑洞以超質量黑洞的標準來說還是太大了，根本是一個龐然怪物。」「這是人類目前發現，最強大的『宇宙引擎』。」

黑洞首張照片：「事件視界望遠鏡」項目集合了各地望遠鏡，組成一個望遠鏡網絡，以觀察黑洞。（EHT網站）

第四：全球可合作探索太空

這次的觀察由設置在歐美以至南極8具「事件視界望遠鏡」完成，根據國家科學基金會，整個研究項目由20個國家地區，包括香港、台灣及中國的科研團隊，是全球性的合作項目。

同時因每個望遠鏡得出的資訊異常龐大，資料只能親自攜帶前往數據中心而無法網傳，「沖曬」時間亦因而非常久。據悉要拍攝出這樣的照片，需要所有望遠鏡所在地處於良好天氣的狀態下才能進行，觀察在2017年4月進行。

也就是說，這次的觀察成果不是特定某國的功勞，而是全球的合作成果，這次科學研究正好體現了人類為求真合作的精神。