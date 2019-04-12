Hey Siri非僅Siri聽到　智能設備記錄一字一句　真人收聽無私隱？

智能語音助理是邁向智能家居的重要一環。不論是蘋果的Siri、Google的Assistant抑或Amazon的Alexa，他們的存在都是為了讓現代人的生活更方便：只要一聲令下，智能語音助理便會為你完成任務，如打電話、查看電郵，甚至開關智能家電等。 只是你有沒有想過，Siri、Assistant和Alexa每天聽到的一字一句，背後其實會傳送給這些科技巨擘旗下員工，部分會由真人聽過後，用作改良語音系統？意味你在浴室高唱的歌聲、愛侶間纏綿的情話，甚至罪犯策劃的陰謀，地球某處某人都可能一一聽見。

Amazon在全球聘請數千人協助改善Alexa的系統，提升智能喇叭Echo的效能。來自各地的合約或正式員工會聽取Echo收集的部分錄音，然後轉化為文字，加上註解，再將資料輸入軟件，令Alexa更有效回應用戶的指示。

彭博社（Bloomberg）訪問有份參與相關工作的員工，提到他們每天工作9小時，每人每更收聽最多1000段錄音。他們坦言，工作有時來得沉悶，但有時又會聽到有趣的錄音，如有女聲在浴室高歌走音，或是有兒童高呼求救。甚至或聽到與罪案有關的錄音，但報告情況後，公司卻指「事不關己」。

蘋果公司亦有聘請專人分析Siri的錄音。有關錄音不會附帶能夠識別用戶身份的資料，只會附設隨機識別號碼。（Getty Images）

科技巨擘：保密用戶身份

Amazon回應指，公司只會抽取「極少量」Alexa錄音作相關分析，令Alexa更了解用戶指令。而員工亦無法獲取用戶身份資料。

蘋果公司亦有聘請專人分析Siri的錄音。根據政策，錄音只會附設隨機識別號碼。

至於Google則表示，專人有可能聽取Assistant的錄音，錄音不附隨用戶身份資料。公司同時會扭曲原聲，令人無法透過聲線辨認出用戶的身份。

換句話說，不論你使用Android手機、iPhone抑或智能喇叭，你的一言一語在世上或總有「知音人」存在。

Android手機採用Google Assistant的智能語音助理系統。Google表示，公司處理錄音時會扭曲原聲，令人無法透過聲線辨認出用戶的身份。（Getty Images）

天羅地網 防不勝防？

一般情況而言，智能語音助理只會在察覺到「喚醒詞」（wake word）時，例如「Alexa」、「Ok Google」或「Hey Siri」，啟動錄音功能。但有員工指，曾經聽到部分錄音起初是一段背景聲，意味程式有可能誤啟錄音功能。

美國密歇根大學（University of Michigan）教授紹布（Florian Schaub）認為，一般人都假設這些智能設備在施展魔法自我學習，但事實是背後有人手參與。他續指，對於有關做法是否構成私隱問題，就在於有關公司處理資料時有多小心，以及如何提供資料予員工分析。

用戶可以到Alexa私隱設定和Google「我的活動」修改有關設定。Siri用戶則只可以在iOS設備中，前往設定「Siri與搜尋」直接關閉Siri功能，並到「鍵盤」設定關閉聽寫功能，刪除所有由Siri製成的錄音。

（彭博社／英國廣播公司）