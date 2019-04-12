咖啡只是精神食糧　瑞士擬結束儲糧計劃惹爭議

咖啡是不少人的精神食糧，一口香醇咖啡足以令人「回魂」。品嘗精製咖啡也是很多人閒時的愛好。 瑞士自戰時以來強制業界積存咖啡防止短缺，但周三（10日）宣布打算結束有關儲糧計劃，原因是咖啡並非維持生命的必需品。惟此舉動惹來部分業界的不滿。

國際咖啡組織（International Coffee Organization）數據顯示，瑞士850萬人平均每年每人消耗近9公斤咖啡，遠超英國人和美國人分別消耗的3.3公斤和4.5公斤。（路透社）

上世紀一戰至二戰期間，瑞士設立緊急儲備制度，要求業界積存糖、米、食用油、動物飼料等，防止戰爭、自然災害或瘟疫導致糧食短缺。

咖啡是其中一種法例規定需要儲有存貨的食品。瑞士食品公司雀巢（Nestle）和其他入口商、烘焙商和零售商均需要儲存未煮過的咖啡豆。現時國內有15間公司負責積存咖啡豆，總共約重1.53萬公噸，足夠瑞士人3個月飲用。

國際咖啡組織（International Coffee Organization）數據顯示，瑞士850萬人平均每年每人消耗近9公斤咖啡，遠超英國人和美國人分別消耗的3.3公斤和4.5公斤。

現時瑞士有15間公司負責存積咖啡豆，總共約重1.53萬公噸，足夠瑞士人3個月飲用。圖位於蘇黎世（Zurich）的H. Schwarzenbach咖啡烘焙店。（路透社）

瑞士國家經濟供應聯邦辦公室（暫譯，Federal Office for National Economic Supply）認為，咖啡並非維持生命的必需品，因此提出中止咖啡的儲糧計劃。當局指，咖啡的卡路里近乎為零，從生理角度而言，對維持營養無幫助。

政府現就計劃展開公眾諮詢，預計11月有最終決定。如計劃獲通過，業界由2022年底起將不受法律限制，毋須存積咖啡。

計劃卻並非受到所有人歡迎。設於伯恩（Bern）、監察政府儲糧情況的組織「瑞士儲備」（暫譯，Réservesuisse）指，15間負責積存咖啡豆的公司中，有12間公司希望繼續實行儲糧計劃，從而穩定供應鏈。有公司則指，政府忽略咖啡對健康的好處，如內含的抗氧化劑和維他命。

瑞士向咖啡豆入口商收取費用，每100公斤咖啡豆徵收3.75瑞士法郎（約29.3港元），並將每年270萬瑞士法郎（約2110萬港元）的收入補貼予負責存積咖啡豆的公司。政府估計，儲糧計劃結束後，咖啡豆入口商毋須繳交徵費，省卻的成本將令消費者受惠。

（路透社／英國廣播公司）