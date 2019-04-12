香港「泰二代」落力傳承泰國文化　化解港人誤解

「潑水節」是泰國人的新年，但對香港人而言，這個喜慶節日一點也不陌生。全因一群在香港土生土長的「泰二代」，近年堅持在港傳承這個文化習俗。《香港01》專訪了其中一位，談及她的成長經歷及在港宣揚泰國文化的初衷。

Vita的皮膚白晢，也操純正的廣東話。若單憑外貌談吐，與正常的香港人無別，但其實她還有多一個身份，就是在港生活的中泰的混血兒「泰二代」。Vita的父親是廣州人，而母親則是於在80年代從泰國嫁來香港的過埠新娘。不過她表示，母親向來不刻意強調泰國人的身份，也沒有教導她泰文。直至七歲，Vita與家人首次回到於泰北的故鄉，才驚覺自己是個「泰二代」。

（受訪者提供相片）

年幼對家鄉印象負面 長大擁抱「泰二代」身份

首趟回鄉之旅，Vita對泰國的印象只能以「落後」及「可怕」作總結。她記得當時家鄉會收集雨水飲用及洗澡，但盛載雨水的容器滿是蜉蝣。Vita在旅程期間飽受不同的昆蟲折磨，還被蚊子咬均全身。回鄉10天裏，她哭了足足7天。「當時感到在香港生活很幸福，那時認為如果在泰國生活，是很慘的一回事。」

直至15歲那年，Vita再次回鄉，同時也對泰國徹底改觀。她憶述當時家鄉的設施變得現代化，以往可怕經歷再沒重現，反而有了另一番體會。「那次（回鄉）之後，很想和在泰國的家人聊天。回來香港後，很想學泰文。但當我與媽媽這樣說，她卻認為學泰文沒有用，應該先學好中文及英文。」

母親冷淡的反應沒有令Vita意志消沉，反而促使她秘密學習泰文。「那時因為媽媽在家中不肯教，只叫表嫂買了本習字簿給我。及後我每碰見一個泰國人，便請教他們一個泰文字母。」把泰文完整44個字母都學會後，Vita仍意猶未盡，想學習拼音等知識。這份學習的熱忱最終也打動了她的母親。考完會考後，母親替Vita在泰國聘請家教老師，讓她每天上2小時泰文課。

（受訪者授權轉載）

時至今天，Vita已成為泰文老師，在網上及九龍城一家教育中心也有開辦泰文課程，深深明白教導泰文的困難，也逐漸諒解母親為何不親自教導她泰文。「媽媽的教育程度不高，其實也只是二、三年級的程度。她可能不知如何入手去教。不只是我，我身邊在香港出世的泰二代，九成也不會接觸到泰文。」

冀解開港人對泰國誤解

在半個泰國家庭長大，Vita也有透露在香港作為「泰二代」的苦處。「當時很多同學認為我很古怪，很小跟我玩。我們泰國人很喜歡用一種爽身粉，每一天洗澡後也會搽很多爽身粉，那些爽身粉的味道很濃。很多同學及老師也會跟我說，學校不能噴香水。」

Vita的家人從小教導她，與人說話的時候，總要低着頭，不可直視對方。Vita習以為常，結果經常被老師及朋輩認為她沒有禮貌。在成長的過程中，Vita面對不少港人對泰國人的刻板印象。「以前在香港也有泰傭，他們會認為，很多在香港的泰國人也是泰傭。」但她指近年社會轉變了不少，由當初不熟悉逐漸變得接受泰國文化。「現在當我與別人說是泰國人，他們會很開心。很多香港人喜歡到泰國玩，有些人甚至希望到泰國退休。」

（受訪者授權轉載）

Vita認為很多港人對泰國的刻板印象，或因為對當地文化習俗不認識及存在誤解。因此近年她積極聯同在港其他「泰二代」舉辦不同文化活動。其中一項重頭戲，便是每年4月的「香港潑水節」慶祝活動。Vita在2015年首次在九龍城舉辦這個活動，最初只為期一天。後來參與的人數愈來愈多，給予她信心再接再厲。直至今年，Vita與其他「泰二代」已連續五屆主辦潑水節，活動也由以往的1天增加至6天，也加插了泰國市集、巡遊和服飾體驗等不同環節，讓參加者對泰國文化有更深入的認識。Vita如此堅持宣揚泰國文化，全因她有一個信念。