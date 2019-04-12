SpaceX「獵鷹重型」火箭升空　 首次商業發射成功

美國太空探索技術公司（SpaceX）周四（11日）於佛羅里達州（Florida）第二次發射超大型火箭「獵鷹重型」（Falcon Heavy），開展首個商業任務，並首次順利回收全部3個推進器。

經改良的「獵鷹重型」火箭當地時間周四傍晚攜帶阿拉伯衛星通訊組織（Arabsat）的通訊衛星升空，為火箭首個付費顧客執行任務。「獵鷹重型」火箭號稱全球最強火箭，發射時需動用27個引擎，即每個推進器需用上9個引擎。

火箭發射後8分鐘，SpaceX順利於開普卡納維拉爾（Cape Canaveral）回收其中兩個首階段推進器。2分鐘後，核心推進器降落於離岸數百英哩外的海上平台。SpaceX上次發射火箭時，只能成功回收首兩個推進器。

▲▼想觀看發射情況，請點擊以上片段或以下圖輯：

公司創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter上表示，「獵鷹」順利着陸。美國太空總署（NASA）也恭賀SpaceX順利發射和回收「獵鷹重型」火箭，並指會繼續支持逐漸增長的商業太空經濟。

The Falcons have landed pic.twitter.com/BGQRNuYMVH — Elon Musk (@elonmusk) 2019年4月11日

Congratulations to @SpaceX on today’s successful launch and landing of the Falcon Heavy rocket! 🚀 From our iconic launch pads at @NASAKennedy, we will continue to support the growing commercial space economy: https://t.co/VXNiSA7gpu https://t.co/vVH3zSqn73 — NASA (@NASA) 2019年4月11日

SpaceX正與波音（Boeing）和洛歇馬丁（Lockheed Martin）投資的聯合發射聯盟公司（United Launch Alliance）以及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin）爭奪太空商業合約。

美國空軍在2018年以1.3億美元（約10.2億港元）委託SpaceX發射機密的軍用衛星，並在2019年2月以2.97億美元（約23.3億港元）「追加」三個任務訂單。

2018年2月6日，SpaceX於佛羅里達州甘迺迪太空中心首次試射「獵鷹重型」火箭，成功將一輛紅色Tesla電動跑車送入繞太陽飛行的軌道。當時馬斯克表示：「這可能是我所見過最令人興奮的事情了，讓我相信再瘋狂的事情亦可以變為現實。」

（美聯社／路透社）