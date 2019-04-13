美國或有「亂葬崗」將曝光　再翻佛州男校百年虐童史

美國佛羅里達州瑪麗安娜（Marianna）附近一所惡名昭彰的男校舊址在2013年起出55具青少年遺骨後，2019年3月學校附近又被發現有27處異常。倘若確認它們是墳墓，而內裏所葬的遺體都是該校學生，死在這個「恐怖校園」的男生便增至82人。有研究人員認為，死者多逾100名。

該校一名舊生伯恩斯（Terry Burns）接受Action News訪問時表示：「如他們（指工作人員）將整個校園掃瞄一遍，我保證他們會找到另外200至300具男孩屍體。」

這個校方一直不欲外人知曉的地點，是合約承辦商在校園清理污染物時發現的。工人3月利用透地雷達（Ground-penetrating radar）工作，然而找到的不是什麼穢物，而可能是「亂葬崗」。美國《坦帕灣時報》報道，這些墳墓的排列都沒有特定模式，報道指它隨意安葬屍體的方式，或是反映它們是「一個秘密或非正式的墓園」。

南佛羅里達大學（University of South Florida）的法醫人類學家基默勒博士（Dr. Erin Kimmerle）2012年獲准在校園舊址搜索，結果令人大吃一驚。他們2013年在那裏發現55具遺骸。它們都是青少年的遺骸。

第一位身份獲得辨認的死者，是14歲少年喬治歐文史密斯。隨着他的骸骨被發現，這所學校百多年來被忽視的「黑歷史」也被翻開。

美男校百年虐童史曝光：圖為2012年12月10日調查人員使用透地雷達發現至少50個墓地後，用金屬製的白色十字架標示它們所在位置。每一個十字架都標示一位無辜男童的長眠之地，令人感覺毛骨悚然。（路透社）

舊生指證：我一晚被毆打100次

這所學校在1900年開始運作，有111年歷史。它最初是用於關押犯重罪的青少年犯，是美國其中一間大型青少年犯收容中心。它後來改為收容罪行較輕的少年犯，之後其用途又陸續出現變化，成為不同形式的懲戒學校。後來它改名為「多齊爾男子學校」（Arthur G. Dozier School for Boys）。它最後因為財困而在2011年結業。

曾畢業於這所學校的學生陸續說出有關它可怕的真相，師長常對青少年暴力毆打、疏忽照顧、強迫勞動或性侵犯。還有學生莫名失蹤。校方一直否認其事。死在校內的學生通常會被葬在不知名的地方，而紀錄上通常寫下他們「死因不明」。

基默勒團隊2013年發現的55具遺體，都不在學校的記錄上，換句話說，這些人生前的身份如果不是一開始沒登記，就是在死後被「毀屍滅跡」。

美國一個名為White House Boys的組織與他們有密切關係。White House是「多齊爾男子學校」內一個圓柱形建築物，那裏是學生「受刑」的地方。組織主席庫珀（Jerry Cooper）在接受《時代》周刊訪問時表示，他1960年代在該校就讀，曾在一個晚上被毆打逾100次：「這簡直是殘忍，我們進去那裏是因為需要協助，結果去了地獄。」

（綜合報道）