日本出現新租房模式　每年3萬元可隨時隨地「任意住」

日本出現租房新模式，當地媒體周五（12日）報道，有一些公司開始推出「任意住」的全新租房計劃，讓顧客每年或每月支付一定金額，便可以到公司在全國各地的不同單位居住。

日經新聞報道，當地初創企業ADDress自4月起推出此服務，以會員制收費。年會員收費48萬日圓（約3.36萬港元），平均每月4萬日圓（2800港元）。單個月會員則是5萬日圓（3500港元）。該公司在全國11個地區提供服務，包括東京、德島、福井等都有。

該公司會改造閒置的空屋和別墅，為會員提供單個房間，有提供合租形式的Share House等，共享客廳和廚房。ADDress社長佐別當隆志表示，由於價錢和普通住宅的租金相差不大，相信更多人會選擇使用這種服務。

可到台灣、希臘入住

另一公司KabuK Style，也自4月起推出名為「HafH」的類似服務。HafH不僅在日本地區推行，遠至台灣和希臘等海外7個地點，也有旅館或青年旅社可供客人「落腳」。若然每日都要入住，價錢為每月8.2萬日圓（5740港元），該公司又提供1個月僅住數日的套餐，價錢由1.6萬日圓（1120港元）起。

以下為「HafH」在Instagram介紹在日本長崎市的住宿服務：

報道指，日本全國的空置房數目持續增加，2013年有820萬間，佔總數的13.5％。愈來愈多人期待這些新租房服務，可以成為遏制閒置空房問題的方法。

（日經中文網）