日本天皇退位　十連休假期在即　高興的人卻連四成也沒有？

日本明仁天皇即將退位，為配合新天皇即位典禮，日本政府特意連同4月底的公眾假期串連起來成十連休。一連10天的假期，相信所有打工仔都會開心，但日本時事通訊社調查發現，有四成受訪者並不這麼認為。

日本政府特意在修例，讓2019年可以安排把天皇即位禮及其他公眾假期串連在一起，成為10天連續假期。（網絡圖片）

調查在3月初以個別訪問形式進行，共邀約2000人受訪。對十連休表示「高興」的受訪者只有36.5%，41%的受訪者表示「不高興」， 21.1%的表示「未有關心」。

被問及能否「不理公務家務，能真正享受10天假期」，只有32.4%的受訪者表示肯定，「能休息2至3日」的是18.5%，「完全不能休息」的則有15%。

在回答「不高興」的理由中，佔最多的理由包括「不覺得能夠放假」（19.3%）、「會增加家務」（10.8%）及「會影響公司工作」（9.6%）。

除政府工及學生外都「不高興」

調查顯示儘管政府特意安排了10天連續假期，但能真正享受10天假期的人並不多，其至有人會因各種理由，覺得煩惱不高興。實際同類的調查，早在2018年11月政府剛提出考慮安排連放10天假時就曾做過，當時的結果，同樣是有四成左右的受訪者覺得放10天連假「不高興」。

日本Expedia在11月的調查中特意為受訪者的職業分類，發現會回答「不高興」的，主要集中在專業人士（醫生、律師等）、家庭主婦及打零工的低收入人士。而覺得「高興」的，集中在政府工、企業員工及學生。

日本因勞動力不足，部分工種長期處於人手不足狀況，以致公司沒法讓員工連續休息的情況較多。同時因部分工作實際無法休息，如零售業及飲食業，反而會因連續長假而變得更加忙碌。

在如此的情況下，日本人反而會覺得「有無公眾假期都一樣」。時事通訊社在上述的訪問中，就有66.8%受訪者覺得，政府不應主導如此長的假期。

（綜合報道）