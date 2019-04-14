世界最大雙體飛機首航　現場獨缺最應來見證的他

全球最巨型飛機「ROC」上周六（13日）於美國加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）首次試飛成功。它的處女航維時150分鐘，之後順利回程並降落，在場工作人員與前來湊熱鬧的人都為之興奮。

只是這批人當中，獨獨缺了最應該親臨現場的人，他就是微軟前共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）。這個「平流層發射」（Stratolaunch）計劃是他的夢想，可是他在2018年10月15日病逝，無緣見證這美妙的時刻。

平流層發射系統公司（Stratolaunch Systems）行政總裁讓・弗洛伊德（Jean Floyd）在電話記者會中說：「雖然他不在，但當飛機優雅地從跑道起飛之際，我悄悄對保羅說一句『謝謝』，謝謝他讓我成這個非凡的成就的一部分。」