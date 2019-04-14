世界最大雙體飛機首航　現場獨缺最應來見證的他

全球最巨型飛機「ROC」上周六（13日）於美國加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）首次試飛成功。它的處女航維時150分鐘，之後順利回程並降落，在場工作人員與前來湊熱鬧的人都為之興奮。
只是這批人當中，獨獨缺了最應該親臨現場的人，他就是微軟前共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）。這個「平流層發射」（Stratolaunch）計劃是他的夢想，可是他在2018年10月15日病逝，無緣見證這美妙的時刻。
平流層發射系統公司（Stratolaunch Systems）行政總裁讓・弗洛伊德（Jean Floyd）在電話記者會中說：「雖然他不在，但當飛機優雅地從跑道起飛之際，我悄悄對保羅說一句『謝謝』，謝謝他讓我成這個非凡的成就的一部分。」
保羅艾倫2011年創立的平流層發射系統公司，公布名為「平流層發射」的計劃，研發能代替火箭把人造衛星太空船送上近地軌道的巨型飛機。飛機2017年首次亮相，兩年後終於首次試飛。
他生前不僅是球隊老闆，其對飛行與科技的熱愛，促使他在2004年成立一個私人飛機博物館。如今它座落在西雅圖埃弗雷特（Everett）郊區，名為Flying Heritage and Combat Armor Museum。保羅艾倫從1990年開始慢慢維修31部二戰戰機，如今博物館珍藏約60架。它們已被完全修復好，而且可供外人參觀。他之所以對戰機如此狂熱，是因為其父生前曾在二戰期間參軍，在登陸諾曼第一役中生還。他為此深受影響。保羅艾倫想保留這段歷史，並讓公眾認識它。
保羅艾倫與高中好友蓋茨（Bill Gates）1975年共同創辦微軟，1983年前者因患上霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's Lymphoma）而離開微軟。康復後，他1986年創立投資公司Vulcan Inc.管理自己的業務和慈善工作。繼承Vulcan Inc.主席一職，以及Paul G. Allen信托基金的受託人、保羅艾倫的胞妹Jody Allen表示：「我們知道阿倫一定會為這次試飛成功感到驕傲。」
從下向上望可清楚看見巨大的雙機身，巨型的雙翼設計。雙體設計在航空上雖不是首次，但仍非常罕有。（路透社）
（綜合報道）