多間公司研發「成人版母乳」 　助改善腸道健康

母乳對嬰兒來說是重要的營養來源，愈多研究也指出，母乳除了對嬰兒有益外，對成人的健康亦有極大幫助，因為母乳當中含有「母乳低聚醣」（human milk oligosaccharide，HMO），能促進腸道益生菌的增長；因此不少食品公司都不斷投資研發適合成人飲用的HMO配方奶粉。

HMO是母乳中第三種最常見的成份之一，程度僅次於乳糖和脂肪，它難以被完全消化，到達大腸後成為腸內益菌的養分，並促進其增長。早期研究發現，HMO可以增強嬰兒發展中的免疫系統，幫助對抗感染或發炎症狀，同時協助腦部發展；而新研究則指出，HMO的益處不限嬰兒，而是對所有年齡的人都有益，因為它能增加人體腸胃內的益生菌。

母乳有望變成「超級食物」，但不少科學家對HMO的實際功效仍有所懷疑，亦未清楚HMO配方奶粉對健康的長期影響。在營養產品公司雅培（Abbott）實驗室進行HMO研究的巴克（Rachael Buck）就表示，HMO可能會導致成人不適，例如出現腸胃易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome）、過敏甚至腦部老化。

目前許多公司都陸續加入研發和推出適合成人HMO配方奶粉的行列，例如丹麥生物技術公司Glycom A/S已在2018年底於美國和歐洲推出HMO營養補充產品Holigos IBS；美國化學公司杜邦（DuPont）亦指出，這是一個可觀的市場，估計一年可帶來10億美元（約78億港元）的收益，而公司計劃於2019年投資4000萬美元（約3.1億港元）去提高其HMO生產能力。

（綜合報道）