教宗跪地親吻南蘇丹領袖鞋面　懇求和平

教宗方濟各（Pope Francis）上周四（11日）在梵蒂岡接見南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）和反對派領袖馬沙爾（Riek Machar）時，突然下跪親吻他們的鞋面，懇求他們務必努力維持國家的和平。

路透社報道，年屆82且患有慢性腳痛的教宗接見南蘇丹領袖訪問團時做出吻鞋的行為。他在助手攙扶下屈膝，整個人幾乎匍匐在地，逐一親吻領袖的鞋子。領袖們都感到十分驚訝，甚至露出不知所措的樣子。

教宗表示，眼看南蘇丹人民受苦，他無時無刻都在禱告，盼望南蘇丹的戰火能永遠停止。他誠懇地向領袖們說，「我作為你的弟兄請你保持和平。我用心懇求你，讓我們前進。這裏有許多問題但都將不能攻克我們。解決你的問題吧」。

教宗方濟各：教宗在助手攙扶下，逐一親吻南蘇丹領袖的鞋子。該國總統基爾霎時間也不知所措。（路透社）

教宗呼籲南蘇丹領袖們遵守和平協議，並在5月成立聯合政府，他認為敵對陣營之間必定會有歧見，但這些爭執應該在辦公室裡解決。

南蘇丹自2011年獨立，隨後陷入內戰，造成最少40萬人死亡，逾1200萬人失去家園。交戰雙方2018年9月簽署有關權力共享的協議，惟雙方和平互信基礎仍相當薄弱。

（路透社／中央社）