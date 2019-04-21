【權力遊戲】最終一季登場　神劇如何重塑電視業？

神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終一季4月14日啟播，再掀起熱潮。這套劇集自2011年上映以來，每集平均擁有逾2300萬觀眾，刷新多個獎項和收視率紀錄，也為其製作商HBO帶來龐大收益。 從充滿中古時代色彩的家族爭權仇殺，結構龐大又層出不窮的劇情，再結合原始部落和飛龍等奇幻元素，《權力遊戲》是如何崛起，又是怎樣重塑電視業界，將電視劇集「電影化」呢？

《權力遊戲》由美國作家喬治．R．R馬丁（George R. R. Martin）的作品《冰與火之歌》（A Song of Ice and Fire）系列小說改編而成，美國商業雜誌《Fast Company》訪問多名見證劇集誕生的HBO管理層，重述整套劇集的崛起。

HBO前節目規劃總監隆巴爾多（Michael Lombardo）表示，當初決定製作《權力遊戲》時便知道這類型節目的預算極高，加上當時外界並不看好HBO，這都讓他感到無比壓力。幸好，兩名編劇David Benioff和Dan Weiss與HBO前總裁普萊普勒（Richard Plepler）會面後一拍即合，總算讓劇集開拍。

權力遊戲：劇中有七大王國，各大家族位則覬覦「君臨」（King’s Landing）的鐵王座。（路透社）

權力遊戲：權力遊戲「鐵王座」的吸引程度，就連英女王伊利沙伯二世也到過片場參觀。（Getty Images）

BBC退出《紐時》不看好 編劇感痛苦

《權力遊戲》成名之路並不平坦，普萊普勒憶述，原先共同參與製作的英國廣播公司（BBC）突然撤出，意味HBO需要獨立承擔大約為每集600萬美元（約4680萬港元）的極高昂製作成本。

普萊普勒續指，他們對《權力遊戲》下了極大賭注，但不幸的是第一季開播後反應平平，令他們大失所望。《紐約時報》專欄作家貝拉凡特（Gina Bellafante）甚至形容劇集是「穿上古羅馬長袍的男子拿着武器打打殺殺，還可以看看衣著暴露的女性」。普萊普勒慨嘆，這讓製作人感到十分痛苦，但看過結局的他們深信，《權力遊戲》定能打動觀眾。

權力遊戲：劇集中有多種特效，令製作成本價值不菲。例如圖中坦格利安家族的丹妮莉絲（Daenerys Targaryen）命令飛龍噴出龍焰，做得栩栩如生。（《權力遊戲》劇照）

劇情「難以置信」 打破電視劇框框

劇集主角之一、臨冬城（Winterfell）公爵艾德．史塔克（Ned Stark）首季最後一集在毫無預警下突遭斬首處決，觀眾大吃一驚，甚至紛紛電郵投訴。編劇Dan Weiss卻意識到劇集在「這下子成功了」。果真，《權力遊戲》首季最後一集的點擊率由220萬急升至超過300萬。

《權力遊戲》之所以引人入勝，是其難以置信、急轉直下和血腥寫實的劇情。根據統計，劇中330名重要角色逾半都是被「殺死」；在第三季的「血色婚禮」（Red Wedding），主角家族幾乎全員殆盡；至於第六季的「大教堂爆炸」，不單在從畫面上震撼觀眾，也令人不禁思索劇情可以有多「瘋狂」。

製作組拿走「主角光環」，打破電視劇由角色主導的框架，也沒有為了迎合觀眾口味而對劇情有所保留，得以讓《權力遊戲》闖出名堂，在眾多節目中鶴立雞群。

權力遊戲：劇集中「血色婚禮」一幕有多名角色被殺死，讓觀眾「刻骨銘心」。（《權力遊戲》劇照）

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無懼燒錢 推動製作「電影化」

2016年接任HBO節目規劃總監的布洛伊（Casey Bloys）表示，《權力遊戲》作為HBO史上最成功的節目之一，也重新定義了HBO，使公司願意在具有風險的創意上投放更多金錢。

誠然，《權力遊戲》的製作成本愈來愈高。由首季的每集600萬美元，升至第六季約1000萬美元一集；規模方面，單是拍攝「私生子之戰」（Battle of Bastards）一幕便動用約600名工作人員、500名演員和25名特技人，並花了25日拍攝，對於每集片長55分鐘多的電視劇而言，可謂到達「荷里活」級數。

隨着劇集接近尾聲，史詩式的情節更多，特技規模也更大，《Variety》周刊估計最終季每集的成本將達到1500萬美元，據報其中一場戰爭情節更花了55天拍攝。布洛伊認為，《權力遊戲》的偉大在於它作為一個指標，讓其他電視劇人才和創作者看到公司願意投放資源，而此劇也展示了比過去都大得多的「電影式」製作。

權力遊戲：《權力遊戲》最終季的角色一起為劇集拍攝海報。（《權力遊戲》照片）

觸發各大平台搶佔劇集「王座」

HBO過往出品的劇目如《人在江湖》（The Sopranos）和《色慾都市》（Sex and the City）等皆掀起熱潮，但《權力遊戲》的成功更引發整個影視界的激烈競爭。《福布斯》（Forbes）引述美國FX電視台的數字指出，連計廣播、付費或免費、網上和串流平台，全美國2018年生產了共496套原創劇集，較《權力遊戲》首播的2011年上升86%。

報道指，就連串流平台Netflix和亞馬遜（Amazon）都加入競爭行列，製作高質素電視節目吸引和留住訂閱用戶，例如前者的《王冠》（The Crown）據報斥資1.3億美元製作；後者也耗資1.07億美元製作《高堡奇人》（The Man in the High Castle）。

「大製作化」劇集的競爭愈趨激烈，布洛伊也表示，「如果你不去製作，其他片商可能便會搶先做了」。由此可見，各大平台對劇集「鐵王座」（Iron Throne）的爭奪變得白熱化，片商之間的競爭甚至可用《權力遊戲》中，瑟曦皇后（Queen Cersei）的話比喻：「在權力遊戲中，你不當贏家，就只有死路一條，沒有中間地帶。」

（綜合報道）