【巴黎聖母院大火】逾700年歷史建築與珍藏　大火將決定它們命運

巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）是法國極具歷史價值和意義的建築，聖母院內有多件非常珍貴的裝飾與藏品，每件背後都有一段故事。但一場火災在周二（13日）發生，推翻了聖母院的尖頂，許多人都擔心這些物品也會隨之遭到大火焚毀。

玫瑰窗是哥德式教堂的建築特色，聖母院共有3塊玫瑰窗，從陽光中透射華麗的色彩。（Getty Images）

玫瑰窗

聖母院在南、西、北面共有3面玫瑰窗。聖母院的玫瑰窗可謂教堂最著名裝飾之一，其中以西面的玫瑰窗最為古老，在1225年建成。雖然所有玫瑰窗在後來均有翻新更換，但仍保有其極為精緻和壯麗的風格。

風琴

聖母院的風琴同是教堂的最大特色之一。風琴在1403年建成，雖然後來有加裝及更換部件，但今天風琴使用的風管，不少都正沿用當年遺留的歷史品。能夠擔任聖母院的風琴師，不論在法國及世界都享有非常高的榮譽。

聖母院的巨型風琴，風琴至今天仍可運作，作主持彌撒演奏之用。（Getty Images）

位於聖母院西翼的雙鐘塔，塔高約69米，一度是巴黎最高的建築物。（Getty Images）

雙鐘塔

聖母院的雙鐘塔是繼尖頂後的另一個象徵。兩座塔分別在1240及1250年建成，直至艾菲爾鐵塔建成為止，雙鐘塔是全巴黎最高的建築物。值得一提的是，北塔較南塔稍大一點點。

聖母院共有10個鐘，每座大鐘均有名字，最大的鐘是位於南塔的「Emmanuel」。這鐘逃過了法國大革命、二戰等的破壞，屹立並沿用之今。

三神器

神母院內保存了多個珍貴寶物，最著名的是三大神器，包括荊棘冠冕（Crown of Thorns）、真十字架（True Cross）的一角及一根聖釘（Holy Nails）。這三大神器被視為天主教最重要的聖物，安放在聖母院的寶物箱中。

荊棘冠冕（Crown of Thorns）是三大神器中最完整的，亦是最珍貴的。（Getty Images）

聖母院內外都有大量的浮雕與雕像，成為教堂的建築裝飾。（Getty Images）

大量的建築雕像

聖母院內外均有多個雕刻及雕像，有些是牆上的浮雕，有些鑲嵌在建築物外，有些安放在教堂內，每件均相當珍貴。但礙於物理所限大都無法帶離現場，大火將決定它們的命運。