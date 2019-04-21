【權力遊戲】凜冬將止　無接捧「神劇」　HBO圖以量制勝？

「神劇」《權力遊戲》（Game of Thrones）最後一季4月14日啟播，劇迷一邊感到興奮期待，一邊大嘆不捨。此劇不但捧紅演員，帶旺取景之地如克羅地亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik），甚至塑造電視業發展，令電視台HBO風頭一時無兩。 回看美國電視劇近年發展，由《迷》（Lost）到《絕命毒師》（Breaking Bad），再到《廣告狂人》（Mad Men），這些經驗都告訴我們，一套「神劇」的結束後，便是另一套「神劇」的熱播。只是對HBO而言，競爭愈見激烈，他們永遠不會知道何時才有力創造出下一個專屬該公司的煲劇熱潮。

《權力遊戲》是HBO繼1999年首播的《人在江湖》（The Sopranos）後，相隔多年又一話題之作。對HBO而言，即使多年來利潤可觀，《權力遊戲》某程度上也是久嘗的甘露。2018年，《權力遊戲》從各個播放平台總共錄得約3000萬觀眾，對採取訂閱制的HBO更是難能可貴。

權力遊戲：「神劇」《權力遊戲》（Game of Thrones）最後一季4月14日首播。劇集不但捧紅劇中演員，帶旺取景之地如克羅地亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik），甚至塑造電視業發展，更加令HBO風頭一時無兩。（美聯社）

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創業難守業更難 用戶或隨「凜冬」終結離去

隨着最終章奏起，外界紛紛為HBO擔心未來前路。HBO是品質的保證，但終歸到底，數量才是留住用戶的關鍵。HBO全球有1.4億訂閱用戶，絕大部分仍是透過傳統付費電視收看節目。由於難以在合約期內更改或中止訂閱內容，這群用戶可說是「鐵粉」。

HBO最擔心的，或者就是串流應用程式HBO Now未來的用戶流失率。HBO Now的用戶每月只須付15美元（約118港元），便可隨時收看HBO的節目，重點是可以隨時取消訂閱。

愈來愈多用戶轉投HBO Now的新收費模式，HBO或需仿傚Netflix，以量制勝，令用戶覺得每時每刻都有節目可以收看。

權力遊戲：「神劇」《權力遊戲》（Game of Thrones）最後一季4月14日首播。「神劇」終結後，HBO的未來前路亦引起外界擔心。要在眾多競爭對手中脫穎而出，實在殊不簡單。（美聯社）

新人事新作風 HBO「跑數」鬥Netflix

美國電訊商AT&T最近從華納媒體（WarnerMedia）收購HBO。新的母公司計劃提高產量，在2019年增加原創節目總播放時數五成，追趕同業的步伐。

據指，HBO行政總裁普萊普勒（Richard Plepler）正是不滿華納媒體新任的行政總裁斯坦基（John Stankey）干預公司業務，因而離開已工作28年的公司。

有人擔心HBO急於求成，因「重量不重質」而打破公司的金漆招牌。節目總監布洛伊（Casey Bloys）則指，HBO不會降低任何標準來達到目標，又指並未有面對從行政總裁斯坦基而來的壓力。

HBO一方面探索未來前路，另一方面亦對《權力遊戲》捨不得放手。公司6月將會拍攝《權力遊戲》前傳的試播節目，有望接捧成為一下齣「台柱」劇集。惟布洛伊也坦言，這並非是「包生仔」的必然結果。他形容，對試播有很高期望，但不代表所有《權力遊戲》的觀眾自然會繼續收看前傳。

《權力遊戲》前傳能否延續熱潮，HBO新的營商策略能否取勝，面對來自Netflix、亞馬遜（Amazon）、Hulu甚至蘋果公司的挑戰，HBO要突圍而出必定毫不容易。

（綜合報道）