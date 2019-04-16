【黃心穎許志安】政界娛圈「帽事」多籮籮　這一宗「色香味」俱全

TVB女星黃心穎涉與「人夫」許志安在的士「舌戰」被斷正，因而引起偷食疑雲。事實上，類似緋聞並不罕見，外國政壇及荷里活亦多次爆出桃色醜聞，而且情況更可大可小！

畢彼特和安祖蓮娜祖莉

荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）與女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在2004年拍攝《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith）時一拍即合，更令畢彼特在一年後與金球獎視后珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）離婚。因而外界普遍認為祖莉是一手破壞該段婚姻的幕後黑手。

畢彼特和祖莉在2014年結婚，但後者在2016年申請離婚。法院上周五（12日）裁定兩人回復單身，但他們的離婚手續仍未完成。

安祖蓮娜與畢彼特因《史密夫決戰史密妻》結緣。

麥當娜

樂壇天后麥當娜（Madonna）被指與「人夫」、美國職業棒球明星洛迪古斯（Alex Rodriguez，A-Rod）「有一手」，有八掛雜誌引述A-Rod妻子斯庫蒂爾（Cynthia Scurtis）消息人士指，這緋聞成為兩人離婚的導火線。不過麥當娜澄清自己與他們感情破裂無關。

A-Rod最終都沒有與麥當娜發展進一步關係，他反而在3月宣布與另一樂壇天后、有「籮霸」之稱的Jennifer Lopez訂婚。

A-Rod在2008年被指與樂壇天后麥當娜「有一手」，他當時比賽時，有球迷手持「娜姐」的圖片贈慶。（Getty Images）

克林頓

提到外國政壇中對主角殺傷力大的桃色醜聞，美國前總統克林頓（Bill Clinton）絕對榜上有名。他在上世紀90年代執政期間，與白宮見習生萊溫斯基（Monica Lewinsky）有染，後者的律師公開有關對話令事件發酵，導致國會對他展開彈劾程序。雖然最終避過下台厄運，但因給予假證供而被罰款，其律師執照亦被停牌，並面臨國會彈劾。事件在全球各大新聞、娛樂媒體「大爆炸」。

事緣1995年7月，21歲的萊溫斯基進入白宮任職，與時任總統克林頓相遇，兩人展開一段長達2年的秘密關係。本來這段情事可永遠不見天日，然而克林頓涉及另一宗與前阿肯色州政府僱員瓊斯（Paula Jones）的性騷擾案，糾纏多年後，案件正式於1997年進入司法程序。然而於案件訴訟期間，萊溫斯基爆出與克林頓的不倫關係。

美國前總統克林頓雖逃過被彈劾的命運，然而他與萊溫斯基的醜聞，已在他的人生中留下污點。（路透社）

克林頓一開始公開否認，並於法庭宣誓作證期間，非常堅定地否認與萊溫斯基有性關係，每字每句都斬釘截鐵。直至萊溫斯基想法庭呈交一條藍裙，基因檢測發現上面有屬於克林頓的精液，迫使克林頓脫下演員面具，在1998年8月17日的電視講話中，公開承認與萊溫斯基的婚外情，並公開發表聲明承認與她有「不恰當的關係」。

根國家檔案局的文件顯示，克林頓與萊溫斯基白宮發生過10次性接觸。兩人雖然一度分手，但很快復合。克林頓將雪茄當成性玩具，用來與萊溫斯基增添「性趣」。

克林頓在任總統期間，與白宮見習生萊溫斯基有一段「不恰當關係」，更差點令他被彈劾下台。（Getty Images）

特朗普

現任美國總統特朗普（Donald Trump）可說是美國政界「是非精」，他歧視及騷擾女性的言論對廣大讀者來說應不會陌生。除了備受外界抨擊的「下體論」及「更衣室對話論」之外。他被指曾通過私人律師科恩（Michael Cohen）向成人電影女星女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）及成人雜誌《花花公子》前模特兒麥克道格（Karen McDougal）支付「掩口費」，以免婚外情醜聞會影響總統選情。特朗普至今堅稱自己清白，科恩則承認在2016年總統大選時違反《選舉財務法》和作虛假證供，被判入獄三年。

不過這並非特朗普首宗桃色醜聞，早在1990年代初，他被指搭上女星Marla Maples，令他與首任妻子Ivana離婚，而Marla之後成為特朗普第二任妻子。

特朗普被踢爆婚後曾與成人電影女星克利福德（Stephanie Clifford）交往，兩人在一項高爾夫球活動上認識。（克利福德Myspace.com）

（綜合報道）