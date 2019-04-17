【巴黎聖母院大火】安心重建關打機事？　一遊戲一模型或助還原

一場大火令法國巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral）慘遭摧殘，教堂三分之二的尖肋拱頂天花被焚毀，最具代表性的尖塔亦在大火中付諸一炬。事件令不少人心碎，難以安心。總統馬克龍將大火列為國家緊急情況，表示要在5年內重建聖母院。 全靠消防員保住教堂的主結構以及兩座鐘樓，不少專家都相信，在現有的技術及各界的支持下，重建一座「壞咗嘅」聖母院，總比重建「一個壞咗嘅人」的形象容易。有網民及專家更提出，過去的3D掃描模型，以及3D遊戲中「神還原」的巴黎聖母院，都可能是重建工作不可或缺的一部分。

巴黎聖母院大火：巴黎檢察官辦公室已着手對這場大火進行調查。警方表示，初步推斷火災是意外導致，可能與正在進行的教堂修繕工程有關。圖為巴黎聖母院火災前中後三個階段的對比圖。（法新社）

巴黎聖母院大火：大火過教堂內部後一片頹垣敗瓦，幸好十字架仍得以保存。（法新社）

法國大革命時期，刺客阿爾諾飛簷走壁遊走巴黎市政廳、巴士底監獄及巴黎聖母院等歷史建築，完成一個又一個冒險……以上內容，是法國遊戲開發商Ubisoft在2014年推出的3D動作遊戲《刺客教條：大革命》，故事以一名虛構角色的經歷，重現當時巴黎​街景，使玩家仿如置身歷史舞台之中。

遊戲環境及建築之真實，使不少網民及專家聯想，這個遊戲可能有助重建巴黎聖母院。

▼以下是《刺客教條：大革命》影片：

團隊兩年研究 遊戲還原度高

Ubisoft在遊戲中的「Bug」等瑕疵，雖然不時為人詬病，但「神還原」的功力卻是無庸置礙。《刺客教條：大革命》遊戲設計師蒙穆索（Caroline Mousse）曾表示，為在遊戲中完美重現巴黎聖母院，自己花超過兩年時間與歷史學家造訪及研究這座大教堂的建築結構。

遊戲美術設計團隊亦在玫瑰玻璃窗，甚至是磚頭紋理上花心思，希望在遊戲中呈現幾可亂真的巴黎聖母院。遊戲中的年代聖母院理論上應未有尖塔，但創作團隊仍將這個標誌性的特色加在遊戲中。

不少人提議Ubisoft向當局提供製作遊戲的資料協助重建，但惟事實上遊戲創作能否當參考還言之尚早。不過，一眾網民已紛紛購買遊戲，體驗在這座經典歷史建築中的冒險故事，並指現在重玩遊戲實在是百感交集。

巴黎聖母院大火：遊戲《刺客教條：大革命》建構的環境真實，可能有助巴黎聖母院的重建。（遊戲截圖）

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3D掃描模型 精準保留基本事實

若擔心遊戲太「兒嬉」，美國瓦薩學院（Vassar College）藝術歷史學家塔隆（Andrew Tallon）的資料相信更有根據。塔隆在2018年辭世，但他留下珍貴的遺產予大家—巴黎聖母院3D掃描繪圖。

塔隆在2010年使用激光掃描儀，分50次掃描巴黎聖母院，並拍攝高解象度的全景照片，以繪製聖母院3D模型。有關模型由超過10億個數據點組成，誤差僅有5毫米。外界相信，這組3D模型將在重建方面發揮重要作用。

巴黎聖母院大火：塔隆在2010年使用激光掃描儀掃描巴黎聖母院，並拍攝高解象度的全景照片，以繪製聖母院3D模型。（法新社）

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無論如何，大家都希望龐大的研究資料，能助法國當局重建巴黎聖母院這塊文化瑰寶。若國際社會通力合作，相信這並非不可能。

巴黎聖母院失火位置。（香港01製圖／Google Earth）

（綜合報道）