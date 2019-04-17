【巴黎聖母院大火】小說《鐘樓駝俠》登法國亞馬遜暢銷書之冠

法國巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，經過9小時後火勢才得以撲滅。這場大火發生之後，法國大文豪雨果（Victor Hugo）以聖母院作為場景所創作的經典小說《鐘樓駝俠》（The Hunchback of Notre Dame）周二（16日）登上亞馬遜法國暢銷書排行榜榜首。

報道指，佔據法國亞馬遜暢銷書排行榜第二位亦是這部小說，只是版本不同。

雨果是在1829年開始撰寫這部小說，當時的聖母院不但遭人忽視，而且日久失修，但在他眼中卻是「雄偉和崇高的建築物」，並花了兩個章節去描寫聖母院；小說背景是1482年的巴黎，講述天生駝背、相貌醜陋的主角加西莫多（Quasimodo）與吉普賽美女埃斯梅拉達（Esmeralda）之間的悲慘故事。

故事喚醒法國人對聖母院的注意，當局於是成立歷史古蹟委員會，並在1841年委任兩名建築師去進行重修工程。

報道又指，每當法國遭遇國家危難時，人民都會傾向投入閱讀文學作品，例如2015年11月的巴黎恐襲後，美國大文豪海明威（Ernest Hemingway）回憶1920年代移居巴黎的作品《流動的饗宴》（A Moveable Feast），銷售量亦大幅上升。

巴黎聖母院失火位置。（香港01製圖／Google Earth）

（綜合報道）