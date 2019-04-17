【黃心穎許志安】男人「偷食」有樣睇？　澳研究：女人一望就知

TVB女星黃心穎與歌星許志安的「攬啜」片段成為全城話題。形象向來正面的他，與女友鄭秀文復合及結婚後在外「得分」更高，可惜這宗醜聞已令他「千年道行一朝喪」。 有人認為不忠男「冇識認」，西澳洲大學的研究人員指出，女人能在一定程度上看得出男人是否有出軌的潛質。

專家指出，接受測試的女子在觀看陌生男子的照片時，會認為臉部看來較剛陽的男人會背叛另一半。而根據相中人的自白，這些男人往往有「前科」。有關研究結果周三（17日）刊載在《皇家學會開放科學》期刊（Royal Society Open Science）。

來到讀者可能最關心，或者自行對號入座的部分了：研究團隊指出，所謂「剛陽的面部特徵」，包括眉骨高、顎骨線條明顯，以及嘴唇較薄。科學家指異性戀的女子在進化中獲得優勢，就是可憑這些臉部特徵，看得出枕邊人是否意志力薄弱。而對於男人來說，他們也可藉着觀察別人的臉，發現什麼男人有可能勾引他們的女伴，導致他們可能會替別人養「便宜仔」。

科學家在報告中解釋研究方法，是招募一批白人異性戀者，讓他們看189張白人成年人照片。293名男子及472名女子就一批女性照片評分，299名男子與452名女子就一批男性照片評分。他們會在看過相片後，用1至10分來評定，他們認為相人是否不忠。

相中人全部已接受訪問，坦承以往曾否對另一半不忠，或是曾否「撬牆腳」（從身邊人手上搶走其伴侶）。

西澳洲大學的研究結果指出，不論男女都能較易分辨出「偷食男」，但男人卻不易辨別出不忠的女子。（iStock）

女人會否「偷食」 較難睇得出

研究結果發現，不論男女，都能從觀看照片大致看得出「曾自認不忠」或「曾撬人牆腳」的男人。進一步的分析也確認，「剛陽的面部特徵」與「曾經不忠或撬人牆腳」有關聯，但這種預測不是完全100%正確。

同一研究的結果也顯示，女人是否不忠，較難從外貌看得出來。

西澳洲大學2012年有發布類似研究，結果指出，在沒有確實證據的情況下，男人多認為看來女性化以及吸引的女人會不忠。

愛丁堡瑪嘉烈女王大學（Queen Margaret University）進化心理學家諾爾斯（Kristen Knowles）雖沒有參與是次研究，但她認為，這研究確認了「認為某人不忠」與「實際他或她會對伴侶不忠」兩者有關聯，這一點是有趣的。但她提醒人們要注意，背叛伴侶的行為是複雜的，且看來會受其他因素影響，例如社會及文化效應、性格、基因及人生經驗。

（綜合報道）