美科學家成功恢復死豬大腦部份活動　挑戰以往腦死亡定義

美國耶魯大學（Yale University）醫學院研究人員周三（17日）在知名學術刊物《自然》（Nature）上發表一項研究，表示他們成功恢復死亡豬隻大腦的細胞功能；雖然無跡象顯示大腦具有知覺或意識功能，但科學家認為實驗將為治療腦退化症等腦部疾病提供一個新方向，以及挑戰過去對腦死亡的定義。

這項研究由耶魯大學神經科學教授塞斯坦（Nenad Sestan）所領導，而用作實驗的豬腦，是取自32個於康涅狄格州（Connecticut）一間食物加工廠中被宰的豬頭，該批豬隻已死去近4小時。

研究人員設計了一套類似血液透析機、能模仿血液循環功能的「BrainEx」系統，並利用該系統來保存這些豬腦，然後注入特製的血液代替品，經過6小時後發現豬腦仍能吸收葡萄糖和氧氣，而且恢復了血液循環和新陳代謝，甚至自發的神經元突觸亦重新活躍起來。

塞斯坦強調，進行實驗的豬腦「據醫學上的定義，並非活生生的大腦」，而實驗的結果有助「我們想出更好的方法去治療令腦細胞死亡的疾病，如中風或其他大腦障礙症。」

塞斯坦又說，這實驗還改變過去關於腦死亡的概念，以為一旦停止供血，缺氧的情況便很快導致腦死亡，「腦內細胞死亡發生的時間比以往我們想的要更長，我們證明腦細胞死亡是個逐漸的過程，而且其中一些過程是可以被延遲、保存甚至逆轉的。」

杜克大學（Duke University）生物倫理學家法拉尼（Nita Farahany）亦表示，這項研究是個巨大的突破，但擔心研究員會陷入法律的灰色地帶，因為過往大家相信當生物死亡後腦部是沒有方法重生的，而目前並沒有指引去合乎道德地進行這樣的研究。

（綜合報道）