利物浦球星沙拿獲選《時代》百大人物　籲穆斯林世界多尊重女性

埃及26歲球星、效力英超球隊利物浦的沙拿（Mohamed Salah）周三（17日）獲美國《時代》雜誌選為2019年全球百大最具影響力人物之一，他接受雜誌訪問時表示，穆斯林世界對女性的尊重不足，呼籲祖國的男士及整個穆斯林世界覺醒，作出改變。

《時代》雜誌百大人物：利物浦球星沙拿登上《時代》雜誌封面。

當訪問談到平等對待女性的重要性時，沙拿表示「我認為我們需要改變我們文化對待女性的方式，這是必須做的」；他又指，看到他的文化和中東如何對待女性，改變了他對性別關係的想法，「現在我比以前更加支持女性，因為我認為比起現今所得的，她們值得擁有更多。」

沙拿2018年帶領埃及28年來首次再闖世界盃決賽周，因此成為埃及的標誌人物。他透露中東球迷「把我當成他們的兒子一樣，壓力有所增加，但也感到自豪。成為第一位面對這種情況的埃及人，而且之前無人做過，感覺很不一樣。」

至於被問到成名後的改變，他就稱「沒有，我就像以往一樣正常生活，我多數時間都留在家中與5歲的女兒玩耍，我不喜歡外出。」

以下為沙拿的訪問：

《時代》雜誌周三（17日）公布2019年全球百大最具影響力人物名單，當中最引人注目的是以其中6人製作的雜誌封面，除了沙拿外，還包括美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、荷里活動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson) 、金球獎視后韓裔女演員吳珊卓（Sandra Oh）、美國歌手Taylor Swift以及名主持人Gayle King。

（綜合報道）