愛滋病毒能救人？　基因治療活用HIV病毒　助「氣泡男孩」獲新生

HIV病毒是導致人類患上後天免疫力缺乏症，亦即愛滋病的病毒。若缺乏治療愛滋病會令患者逐漸失去免疫能力，患上多種嚴重併發症至死。但科學家發現方法，使用經改造的HIV病毒，可以反過來協助同樣有免疫力問題───嚴重聯合免疫缺陷症（SCID）、俗稱「氣泡男孩症」的病人獲得新生。

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嚴重聯合免疫缺陷症（SCID）是一種罕見的先天疾病，俗稱「氣泡男孩症」（'bubble boy' disease），患者以男嬰居多。

患者因免疫系統異常導致無法產生足夠的T細胞或B細胞，令患者免疫力顯著低下。有如愛滋病一樣，患者會重覆感染細菌、病毒、黴菌等疾病，若缺乏治療患者會在出生一年內因各種嚴重感染死亡。

HIV病毒（綠色）從淋巴細胞中釋放，電子顯微鏡下的照片。HIV病毒能導致後天免疫力缺乏症，亦即愛滋病。（Getty Images）

免除等待捐贈者及移植手術煩惱

過去治療SCID的方法一般只能依賴骨髓移植，但因骨髓移植需要等待合適的捐贈者，骨髓移植亦伴隨一定風險，患者在獲得手術機會前都必需在無菌的膠囊中生活。

因此醫生正尋找另一種方法，以基因治療的方式，把正常的基因注入患者自身的骨髓細胞中，免除等待捐贈者及骨髓移植手術的煩惱。而當中會使用到的，就是會令人患上愛滋病的HIV病毒。

一名患上SCID的小孩名叫Gael Alva。他在接受基因治療後終於成功治癒SCID，可離開無菌膠囊出院迎接正常生活。（美聯社）

Gael Alva與母親Giannina Alva。Gael是首批接受新基因治療的小孩，經觀察後他的身體已能產生正常的免疫細胞。（美聯社）

利用經改造HIV病毒植入正常基因

醫生會先抽取患者的骨髓細胞，並讓攜帶正常造血基因的特殊HIV病毒，感染已抽取出來的骨髓細胞，讓HIV病毒把「製造正常免疫細胞能力的基因」植入骨髓細胞中。醫生最後會把這些已處理的骨髓移植回患者身上，讓患者獲得正常的造血能力。

過去類似的嘗試會令患者有機會患上白血病，但最近在經過改良後，專家相信不會構成奇怪的嚴重後遺症。美國三藩市的USCF兒童醫院及聖猶達醫院等在近月進行手術，為8名患者進行治療，半年至1年後，所有孩子的免疫系統均回復正常，能造出所有抵抗疾病的免疫細胞，而且無可見後遺症。

今天有第10位患者正進行臨床實驗，國家過敏和傳染病研究所（NIAID）總監福西（Anthony Fauci）指出，目前來說進度十分良好：「對我而言，這治療方法很有前途。」

現時治療獲醫療及慈善組織贊助，未知真正推出市場後需花費多少。福西指出希望能讓這種治療方法更大眾化，治療其他如鐮刀型紅血球貧血症等，同樣造血出問題的先天性疾病。

（綜合報道）