【食肉獸注意】英國研究：每日一片煙肉已增大腸癌風險

英國牛津大學最新研究發現，每日進食如少量的加工紅肉，即使是每日一片煙肉或火腿，已增加患上大腸癌的風險。

美國有線新聞網絡（CNN）周三（17日）報道，研究人員分析英國生物醫藥庫（UK Biobank）近50萬人的資料，發現過去6年研究中共有2609人罹患大腸癌。

研究人員指，每日吃76克紅肉及加工肉的人士患大腸癌的風險，會較每日吃21克的人士高20%。而21克肉類大概相當於一片火腿。

研究發現，加工肉如腸仔或煙肉，較紅肉更加「危險」，每日多吃25克加工肉，即大約相當於一片煙肉，就會增加大腸癌風險20%。

每日多吃50克紅肉，即相當於一片厚的烤牛肉，則會增加大腸癌風險19%。

研究指，在1萬名每日進食21克加工肉類和紅肉的研究對象當中，有40人確診患上大腸癌；每日吃76克的則有48人確診。

加工肉類：煙肉和香腸是英式早餐經常出現的食物。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）報道指，加工肉類在生產過程會用煙燻、醃製、加鹽或防腐劑等方法，延長保質期或改變味道，使用的化學物質有機會增加患癌風險；高溫烹調如燒烤等也會產生致癌物質。此外有科學家推測，在牛肉，羊肉和豬肉等紅肉中，一種令肉類呈紅色的蛋白質分解時會損害腸道，惟科學家仍在確認兩者的關係。

雷丁大學（University of Reading）教授屈恩爾（Gunter Kuhnle）認為，結果證實了紅肉及加工肉同樣會增加患直腸癌的風險，宜多進食纖維。惟NHS也指出，紅肉含有鐵質及蛋白，只要人們適量進食仍可吃得健康。英國肉類顧問委員會（Meat Advisory Panel）成員魯克斯頓（Carrie Ruxton）則表示，紅肉含多種營養，而不同的生活模式也會影響患大腸癌的風險，特別是年齡、遺傳和少運動等等。

（英國廣播公司）