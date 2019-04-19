【復活節．小知識】應節傳統吃羊肉與紅雞蛋　為何會有朱古力？

復活節是基督教重要節日之一，紀念耶穌基督死後復活升天。在西方世界，羊肉和雞蛋都是復活節的傳統應節物品，但原來直至近代，朱古力才「加入」成為這個節日不可或缺的一員。

復活節：不少索布人（Sorbians）居住在德國東部地區，他們會按傳統在復活蛋塗上精美圖案。（Getty Images）

羊肉與復活節有何關係？

根據希臘報道網站（GreekReporter）指出，在基督徒眼中，吃羊肉的傳統是象徵耶穌為了他們的罪，釘十字架而犧牲。回溯到耶穌釘十架前，人們通常會向上帝獻上羔羊贖罪，故此基督徒在復活節吃羊肉就是為了紀念耶穌的犧牲及其無私的奉獻。

復活節又與猶太教的逾越節（Passover）有莫大關係。據《聖經》記載，早在基督教出現前，以色列人遭古埃及法老奴役，並不准他們離開埃及。上帝便對埃及降下九種災害說服法老讓以色列人離開，後來更決定派出天使殺死所有埃及人的長子。

在基督教眼中，上帝當時告訴摩西（Moses）吩咐以色列人宰殺羔羊，並在家門上塗血作為標記，天使看到後便會「越過」以色列人的房屋，免得殺死他們。自此，以色列人便開始紀念逾越節。

後來猶太教認為逾越節與復活節是同一天，其他教會則認為兩個節日相隔兩天，引發複雜的復活節日期計算爭議。但無論如何，這個與羊相關的節日一直流傳，吃羊的傳統也延續至今。

復活節：大批信徒在復活節前到達耶路撒冷舊城區的聖墓教堂（Holy Sepulchre）進行儀式。（路透社）

復活蛋緣由

在復活節期間，東正教教會（Orthodox Catholic Church）與東儀天主教會（Eastern Catholic Churches）會把雞蛋塗紅，象徵耶穌的鮮血。蛋殼象徵耶穌被密封的墓，打破殼子則象徵重生。至於希臘正教徒傳統上會在復活節前的周四，亦即「濯足節」的時候為雞蛋上色，紀念耶穌的最後晚餐。

朱古力的興起

復活節與宗教息息相關，但隨着時代變遷，人們開始用不同方式度過節日。

在英國維多利亞時代，糖果製造商吉百利（Cadbury）推出復活節朱古力，開啟人們贈送禮物的風氣。時至1983年，公司更推出了19款不同復活節產品，使得復活節朱古力大行其道，並逐漸發展成復活蛋朱古力和朱古力復活兔等。

據網站《內幕》（Insider）指，人們花費約181億美元購買復活節相關的物品，當中33億用於衣物；57億美元用於雞蛋、羊肉和甜麵包等食物，當中朱古力又佔了約25億美元；另有約29億美元會用於禮物。

（綜合報道）